Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Nashville vs Inter Miami di MLS 2024: Tanpa Lionel Messi dan Luis Suarez, The Herons Menang Tipis 2-1

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Minggu, 30 Juni 2024 |10:40 WIB
Hasil Nashville vs Inter Miami di MLS 2024: Tanpa Lionel Messi dan Luis Suarez, <i>The Herons</i> Menang Tipis 2-1
Inter Miami menang tipis 2-1 atas Nashville SC di MLS 2024 (Foto: Reuters)
A
A
A

INTER Miami sukses mengalahkan Nashville SC pada laga pekan ke-21 Major League Soccer (MLS) 2024. Pertandingan itu berlangsung di Geodis Park, Nashville, Amerika Serikat, pada Minggu (30/6/2024) pagi WIB.

Tanpa diperkuat pemain bintang seperti Lionel Messi dan Luis Suarez, The Herons -julukan Inter Miami- berhasil menang tipis dengan skor akhir 2-1. Dengan hasil tersebut, Inter Miami naik ke puncak klasemen sementara MLS 2024 dengan raihan 44 poin dari 21 laga.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Bertandang ke markas lawan, Inter Miami berada dalam tekanan di menit-menit awal. Nashville pun langsung mengancam saat laga baru berjalan lima menit lewat tendangan keras Tyler Boyd yang masih menyamping tipis ke sisi kiri gawang.

Lima menit berselang, gantian Dru Yearwood yang mengancam pertahanan Inter Miami, yang dikawal Sergio Busquets di pos bek tengah. Beruntung tendangannya mengarah tepat ke pelukan Drake Callender.

Setelah itu, barulah Inter Miami bisa mengembangkan permainan. Pada menit 30, sebuah tendangan voli Julian Gressel nyaris berbuah gol tetapi malah membentur mistar gawang.

Sepuluh menit kemudian, akhirnya tim asuhan Gerardo Martino itu sukses memecah kebuntuan lewat gol Ian Fray. Sebuah umpan manis dari sepak pojok yang dilepaskan Gressel disambarnya dengan tandukan yang bertenaga.

Empat menit setelahnya, gantian Jordi Alba yang berhasil mencetak gol dengan tendangan voli yang sangat indah dari jarak jauh. Alhasil, Inter Miami unggul 2-0 di akhir babak pertama.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/29/51/3134679/maarten_paes_antar_fc_dallas_menang_4_3_atas_inter_miami-0w21_large.jpg
Kisah Maarten Paes Sukses Bikin Lionel Messi Geleng-Geleng Kepala dan Buyarkan Rekor Inter Miami
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/22/51/3066085/hasil-fc-dallas-vs-los-angeles-fc-di-mls-2024-hampir-cleansheet-maarten-paes-dkk-sikat-olivier-giroud-cs-3-1-JELFX7IOrR.jpg
Hasil FC Dallas vs Los Angeles FC di MLS 2024: Hampir Cleansheet, Maarten Paes Dkk Sikat Olivier Giroud Cs 3-1!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/19/51/3064858/hasil-real-salt-lake-vs-fc-dallas-di-mls-2024-maarten-paes-dkk-kalah-2-3-UlgtEk98B7.jpg
Hasil Real Salt Lake vs FC Dallas di MLS 2024: Maarten Paes Dkk Kalah 2-3
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/01/51/3057106/hasil-fc-dallas-vs-colorado-rapids-di-mls-2024-maarten-paes-dkk-tumbang-2-3-usyY0AkfKi.jpg
Hasil FC Dallas vs Colorado Rapids di MLS 2024: Maarten Paes Dkk Tumbang 2-3
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/07/51/1629683/janice-tjen-moncer-akankah-jadi-petenis-putri-terbaik-indonesia-sepanjang-sejarah-jps.webp
Janice Tjen Moncer: Akankah Jadi Petenis Putri Terbaik Indonesia Sepanjang Sejarah?
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2024/09/02/saleh_al_shehri.jpg
Daftar 3 Striker Arab Saudi yang Bisa Jadi Mimpi Buruk Timnas Indonesia: Ada Pembunuh Argentina
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement