Hasil Nashville vs Inter Miami di MLS 2024: Tanpa Lionel Messi dan Luis Suarez, The Herons Menang Tipis 2-1

INTER Miami sukses mengalahkan Nashville SC pada laga pekan ke-21 Major League Soccer (MLS) 2024. Pertandingan itu berlangsung di Geodis Park, Nashville, Amerika Serikat, pada Minggu (30/6/2024) pagi WIB.

Tanpa diperkuat pemain bintang seperti Lionel Messi dan Luis Suarez, The Herons -julukan Inter Miami- berhasil menang tipis dengan skor akhir 2-1. Dengan hasil tersebut, Inter Miami naik ke puncak klasemen sementara MLS 2024 dengan raihan 44 poin dari 21 laga.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Bertandang ke markas lawan, Inter Miami berada dalam tekanan di menit-menit awal. Nashville pun langsung mengancam saat laga baru berjalan lima menit lewat tendangan keras Tyler Boyd yang masih menyamping tipis ke sisi kiri gawang.

Lima menit berselang, gantian Dru Yearwood yang mengancam pertahanan Inter Miami, yang dikawal Sergio Busquets di pos bek tengah. Beruntung tendangannya mengarah tepat ke pelukan Drake Callender.

Setelah itu, barulah Inter Miami bisa mengembangkan permainan. Pada menit 30, sebuah tendangan voli Julian Gressel nyaris berbuah gol tetapi malah membentur mistar gawang.

Sepuluh menit kemudian, akhirnya tim asuhan Gerardo Martino itu sukses memecah kebuntuan lewat gol Ian Fray. Sebuah umpan manis dari sepak pojok yang dilepaskan Gressel disambarnya dengan tandukan yang bertenaga.

Empat menit setelahnya, gantian Jordi Alba yang berhasil mencetak gol dengan tendangan voli yang sangat indah dari jarak jauh. Alhasil, Inter Miami unggul 2-0 di akhir babak pertama.