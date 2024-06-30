Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kisah Neymar Jr yang Gelisah saat Hanya Bisa Saksikan Brasil Ditahan Kosta Rika 0-0 di Copa America 2024 dari Bangku Penonton

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Minggu, 30 Juni 2024 |00:28 WIB
Kisah Neymar Jr yang Gelisah saat Hanya Bisa Saksikan Brasil Ditahan Kosta Rika 0-0 di Copa America 2024 dari Bangku Penonton
Neymar Jr kala saksikan laga Brasil vs Kosta Rika di Copa America 2024. (Foto: Instagram/@neymarjr)
A
A
A

KISAH Neymar Jr yang gelisah saat hanya bisa saksikan Brasil ditahan Kosta Rika 0-0 di Copa America 2024 dari bangku penonton menarik diulas. Laga fase Grup D Copa America 2024 itu diketahui tersaji di SoFi Stadium, Inglewood, Amerika Serikat, pada Selasa 25 Juni 2024.

Neymar Jr menang harus absen memperkuat Selecao -julukan Timnas Brasil- dalam ajang Copa America 2024. Penyebabnya, dia masih harus menjalani pemulihan cedera anterior cruciate ligament (ACL).

Neymar Jr

Dalam laga itu, Timnas Brasil mendominasi permainan atas tim lawan. Pasalnya, mereka menguasai bola 74 persen berbanding 26 persen dari Kosta Rika.

Tidak hanya itu, Brasil pun melakukan 19 percobaan tendangan ke gawang Kosta Rika. Sementara itu, Kosta Rika hanya mencatatkan dua tembakan saja.

Neymar yang hanya bisa menyaksikan laga itu dari bangku penonton pun tampaknya cukup kecewa dengan hasil imbang yang didapat Brasil. Tim Samba benar-benar gagal mencetak gol, meskipun banyak peluang yang tercipta.

Halaman:
1 2
      
