Link Live Streaming Jerman vs Denmark di 16 Besar Euro 2024: Ambisi Tuan Rumah Rebut Tiket Perempatfinal, Klik di Sini

LINK live streaming Jerman vs Denmark di 16 besar Euro 2024 akan diulas dalam artikel ini. Laga seru yang akan tersaji di Signal Iduna Park pada Minggu (30/6/2024) pukul 02.00 WIB ini dapat disaksikan di Vision+.

Tuan rumah, Jerman, sukses melesat ke babak 16 besar Euro 2024 usai keluar sebagai juara Grup A. Tim berjuluk Der Panzer itu tak terkalahkan di fase grup sehingga mengemas 7 poin.

Di babak 16 besar, Jerman akan menghadapi Denamrk yang lolos ke 16 besar usai menjadi menjadi runner-up Grup C. Berbeda dari Jerman, Denmark tampil kurang baik di fase grup.

Tim Dinamit -julukan Timnas Denmark- tak bisa meraih 1 pun kemenangan. Denmark mengakhiri 3 laga di Grup C dengan hasil imbang shingga mengemas 3 poin.

Tak ayal, Denmark sendiri tampil waspada di babak 16 besar. Mereka menyadari laga akan berjalan sangat sulit karena Jerman mendapat dukungan besar lantaran berlaga di hadapan publiknya sendiri.