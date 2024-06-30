Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Link Live Streaming Jerman vs Denmark di 16 Besar Euro 2024: Ambisi Tuan Rumah Rebut Tiket Perempatfinal, Klik di Sini

Djanti Virantika , Jurnalis-Minggu, 30 Juni 2024 |00:17 WIB
Link Live Streaming Jerman vs Denmark di 16 Besar Euro 2024: Ambisi Tuan Rumah Rebut Tiket Perempatfinal, Klik di Sini
Para pemain Timnas Jerman kala berlatih. (Foto: DFB)
A
A
A

LINK live streaming Jerman vs Denmark di 16 besar Euro 2024 akan diulas dalam artikel ini. Laga seru yang akan tersaji di Signal Iduna Park pada Minggu (30/6/2024) pukul 02.00 WIB ini dapat disaksikan di Vision+.

Tuan rumah, Jerman, sukses melesat ke babak 16 besar Euro 2024 usai keluar sebagai juara Grup A. Tim berjuluk Der Panzer itu tak terkalahkan di fase grup sehingga mengemas 7 poin.

Timnas Jerman

Di babak 16 besar, Jerman akan menghadapi Denamrk yang lolos ke 16 besar usai menjadi menjadi runner-up Grup C. Berbeda dari Jerman, Denmark tampil kurang baik di fase grup.

Tim Dinamit -julukan Timnas Denmark- tak bisa meraih 1 pun kemenangan. Denmark mengakhiri 3 laga di Grup C dengan hasil imbang shingga mengemas 3 poin.

Tak ayal, Denmark sendiri tampil waspada di babak 16 besar. Mereka menyadari laga akan berjalan sangat sulit karena Jerman mendapat dukungan besar lantaran berlaga di hadapan publiknya sendiri.

Halaman:
1 2
      
