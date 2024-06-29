Hasil Timnas Timor Leste U-16 vs Timnas Australia U-16 di Piala AFF U-16 2024: Menang 12-0, The Young Socceroos Jadi Juara Grup C!

SOLO – Hasil Timnas Timor Leste U-16 vs Timnas Australia U-16 di Piala AFF U-16 2024 sudah diketahui. Laga di Stadion R Maladi Sriwedari, Solo, Jawa Tengah, Sabtu (29/6/2024) sore WIB, itu berakhir dengan skor 12-0 bagi The Socceroos.

Kemenangan itu membawa Timnas Australia U-16 melaju ke babak semifinal Piala AFF U-16 2024. Mereka akan menantang Timnas Vietnam U-16 di babak berikutnya.

Jalannya Pertandingan

Australia memasuki laga ini dengan harapan dapat lolos ke babak semifinal Piala AFF U-16 2024. Mengoleksi empat poin, mereka berada di posisi dua klasemen Grup C Piala AFF U-16 2024 hingga matchday dua.

Poin tersebut sama dengan Timnas Thailand U-16 di posisi puncak. Namun, The Young Elephant War memiliki selisih gol plus enam (6-0).

Sementara itu, Australia hanya punya selisih gol plus dua (2-0). Mereka perlu meraih kemenangan sembari berharap Timnas Malaysia U-16 dapat menahan Thailand agar tidak meraih tiga poin.

Sebab, hanya tiga juara grup dan satu runner-up terbaik yang akan melaju ke semifinal. Sejauh ini, posisi kedua terbaik ditempati Timnas Kamboja U-16 dari Grup B dengan nilai tujuh dan selisih gol plus tujuh (9-2).