Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Timnas Amerika Serikat vs Bolivia di Copa America 2024: Menang 2-0, Christian Pulisic Cs Buka Perjalanan dengan Manis!

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Senin, 24 Juni 2024 |07:34 WIB
Hasil Timnas Amerika Serikat vs Bolivia di Copa America 2024: Menang 2-0, Christian Pulisic Cs Buka Perjalanan dengan Manis!
Laga Timnas Amerika Serikat vs Timnas Bolivia di Copa America 2024. (Foto: Reuters)
A
A
A

HASIL Timnas Amerika Serikat vs Bolivia di Copa America 2024 akan diulas dalam laga ini. Christian Pulisic cs sukses menggasak Bolivia dengan skor 2-0 sehingga berhasil membuka perjalanan dengan manis di laga pertama mereka di Grup C Copa America 2024.

Duel Timnas Amerika Serikat vs Bolivia digelar di AT&T Stadium, Texas, Amerika Serikat, pada Senin (24/6/2024) pagi WIB. Gol Timnas Amerika Serikat tercipta lewat aksi Christian Pulisic (3’) dan Folarin Balogun (44’).

Timnas USA vs Timnas Bolivia

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Tampil di depan publik sendiri, Amerika Serikat langsung tancap gas menyerang di menit-menit awal. Hasilnya mereka sukses mencetak gol cepat pada menit ketiga lewat sang bintang, Christian Pulisic.

Unggul satu gol tak membuat tim asuhan Gregg Belhater itu mengendurkan serangan. Mereka terus menyerang dengan mengandalkan kecepatan Pulisic dan Timothy Weah di sisi kanan dan kiri lapangan.

Pada menit 20, Yanks -julukan Timnas Amerika Serikat- kembali mendapat peluang emas lewat tandukan Folarin Balogun yang menyambar umpan Giovanni Reyna. Sayangnya, tandukan yang mengarah ke tiang jauh itu masih melambung tipis di atas mistar gawang.

Sembilan menit kemudian, Bolivia gantian mengancam pertahanan tuan rumah dari pergerakan Bruno Miranda. Namun, tendangan yang dilepaskannya dari dalam kotak penalti mengarah tepat ke pelukan Matt Turner.

Terus menekan, Amerika Serikat sukses menggandakan keunggulan menjadi 2-0 pada menit 44 via gol Folarin Balogun. Skor tersebut pun bertahan hingga turun minum.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/19/51/3036412/wakil-presiden-argentina-bela-enzo-fernandez-yang-dianggap-rasis-kepada-pemain-timnas-prancis-jxE3nfuBrY.jpg
Wakil Presiden Argentina Bela Enzo Fernandez yang Dianggap Rasis kepada Pemain Timnas Prancis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/17/45/3035591/chelsea-buka-suara-soal-aksi-rasis-yang-dibuat-enzo-fernandez-langsung-dipecat-Fn7XnoZLd6.jpg
Chelsea Buka Suara soal Aksi Rasis yang Dibuat Enzo Fernandez, Langsung Dipecat?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/17/45/3035539/3-pemain-chelsea-yang-auto-unfollow-dan-sakit-hati-karena-enzo-fernandez-bernyanyi-rasis-usai-menang-copa-america-2024-j87dCuYCLd.jpg
3 Pemain Chelsea yang Auto Unfollow dan Sakit Hati karena Enzo Fernandez Bernyanyi Rasis Usai Menang Copa America 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/17/51/3035464/enzo-fernandez-minta-maaf-buntut-nyanyikan-lagu-berbau-rasis-dalam-perayaan-timnas-argentina-juara-copa-america-2024-sXHBaGZeF5.jpg
Enzo Fernandez Minta Maaf, Buntut Nyanyikan Lagu Berbau Rasis dalam Perayaan Timnas Argentina Juara Copa America 2024
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/01/02/11/1662099/media-belanda-karier-gelandang-timnas-indonesia-ivar-jenner-di-fc-utrecht-sudah-kelar-dtx.webp
Media Belanda: Karier Gelandang Timnas Indonesia Ivar Jenner di FC Utrecht Sudah Kelar
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/28/christopher_nkunku_merayakan_golnya_saat_ac_milan.jpg
AC Milan Sudah Dapat Striker, Tapi Masih Punya PR Besar
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement