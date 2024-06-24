Hasil Timnas Amerika Serikat vs Bolivia di Copa America 2024: Menang 2-0, Christian Pulisic Cs Buka Perjalanan dengan Manis!

HASIL Timnas Amerika Serikat vs Bolivia di Copa America 2024 akan diulas dalam laga ini. Christian Pulisic cs sukses menggasak Bolivia dengan skor 2-0 sehingga berhasil membuka perjalanan dengan manis di laga pertama mereka di Grup C Copa America 2024.

Duel Timnas Amerika Serikat vs Bolivia digelar di AT&T Stadium, Texas, Amerika Serikat, pada Senin (24/6/2024) pagi WIB. Gol Timnas Amerika Serikat tercipta lewat aksi Christian Pulisic (3’) dan Folarin Balogun (44’).

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Tampil di depan publik sendiri, Amerika Serikat langsung tancap gas menyerang di menit-menit awal. Hasilnya mereka sukses mencetak gol cepat pada menit ketiga lewat sang bintang, Christian Pulisic.

Unggul satu gol tak membuat tim asuhan Gregg Belhater itu mengendurkan serangan. Mereka terus menyerang dengan mengandalkan kecepatan Pulisic dan Timothy Weah di sisi kanan dan kiri lapangan.

Pada menit 20, Yanks -julukan Timnas Amerika Serikat- kembali mendapat peluang emas lewat tandukan Folarin Balogun yang menyambar umpan Giovanni Reyna. Sayangnya, tandukan yang mengarah ke tiang jauh itu masih melambung tipis di atas mistar gawang.

Sembilan menit kemudian, Bolivia gantian mengancam pertahanan tuan rumah dari pergerakan Bruno Miranda. Namun, tendangan yang dilepaskannya dari dalam kotak penalti mengarah tepat ke pelukan Matt Turner.

Terus menekan, Amerika Serikat sukses menggandakan keunggulan menjadi 2-0 pada menit 44 via gol Folarin Balogun. Skor tersebut pun bertahan hingga turun minum.