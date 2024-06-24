Advertisement
LIGA INDONESIA

Tak Gentar Hadapi Persib Bandung di Laga Pembuka Liga 1 2024-2025, PSBS Biak Justru Merasa Tertantang

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Senin, 24 Juni 2024 |13:52 WIB
Tak Gentar Hadapi Persib Bandung di Laga Pembuka Liga 1 2024-2025, PSBS Biak Justru Merasa Tertantang
PSBS Biak siap hadapi Persib Bandung di laga perdana Liga 1 2024-2025. (Foto: Instagram/psbsofficial)
BADUNG PSBS Biak tak gentar mengetahui lawan perdananya di Liga 1 2024-2025 adalah sang juara bertahan, Persib Bandung. Bukannya takut, PSBS Biak justru merasa tertantang dan berharap bisa memberikan kejutan lantaran sudah mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk Liga 1 2024-2025.

PSBS baru saja promosi ke Liga 1 musim depan setelah menjadi juara Liga 2 2023/2024. Namun tantangan berat langsung menanti mereka di laga pembuka nanti, yakni melawan Persib di Stadion Si Jalak Harupat, Soreang, Kabupaten Bandung.

Kepastian itu didapat setelah PT Liga Indonesia Baru (LIB) selaku operator kompetisi mengumumkan jadwal resmi Liga 1 musim depan beberapa waktu lalu. Pertandingan itu dijadwalkan berlangsung pada 9 Agustus mendatang.

Presiden Klub PSBS, Yan Permenas, pun sadar betul melawan sang juara bertahan di kandang mereka sendiri dengan dukungan penuh dari para suporter tuan rumah bakal sangat menantang. Meski begitu, dia berharap pasukannya mampu memberikan penampilan terbaik untuk bertarung kontra Pangeran Biru -julukan Persib.

PSBS Biak

"Kita pastinya siap menghadapi Persib di laga pembuka nanti," kata Yan Permenas dilansir dari laman resmi PT LIB, Senin (24/6/2024).

"Kami akan berikan tontonan dan siap bertarung melawan Persib. Kami tahu mereka akan didukung penuh suporter di Stadion Si Jalak Harupat dan ini akan menjadi tantangan tersendiri bagi PSBS," tambahnya.

