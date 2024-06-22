Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Timnas Peru vs Cile di Copa America 2024: Berlangsung Sengit, Laga Berakhir 0-0

Cikal Bintang , Jurnalis-Sabtu, 22 Juni 2024 |09:17 WIB
Hasil Timnas Peru vs Cile di Copa America 2024: Berlangsung Sengit, Laga Berakhir 0-0
Suasana laga Timnas Peru vs Cile di Copa America 2024. (Foto: Reuters)
A
A
A

TEXAS – Tim Nasional (Timnas) Peru harus rela mengakhiri laga kontra Cile dengan skor imbang di pertandingan perdana Grup A Copa America 2024, pada Sabtu (22/6/2024) pagi WIB. Berlangsung di AT&T Stadium, Texas, Amerika Serikat, Peru tepatnya ditahan Cile dengan skor 0-0.

Pertandingan Peru vs Cile berlangsung sengit sehingga kedua tim sama-sama kesulitan mencetak gol. Dengan hasil itu, Peru dan Cile pun tak ada yang berhasil menggusur Argentina di puncak klasemen sementara Grup A dengan 3 poin.

Jalannya Pertandingan

Timnas Cile memulai pertandingan dengan dominasi penuh atas Peru di babak pertama. Lewat skema 4-2-3-1, La Roja -julukan Timnas Cile- dengan mudah membongkar pertahanan Peru.

Walau begitu, upaya Alexis Sanchez dan kolega belum membuahkan hasil hingga memasuki menit ke-25. Pasukan Ricardo Gareca terus menyerang, namun tidak efektif dalam penyelesaian akhir.

Timnas Peru vs Cile

Sementara, Timnas Peru masih mencari celah untuk melancarkan serangan balik. Lima pemain yang diplot di lini tengah berhasil menyaring serangan La Roja. Namun, mereka juga kesulitan menyerang.

Pada akhirnya, tidak ada gol yang tercipta hingga wasit meniup peluit panjang tanda babak pertama selesai. Memasuki babak kedua, Timnas Cile kembali bermain agresif untuk mencuri keunggulan.

Halaman:
1 2
      
