HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Lionel Messi Ungkap Sulitnya Argentina Kalahkan Kanada di Laga Perdana Copa America 2024: Sangat Menguras Tenaga!

Rio Eristiawan , Jurnalis-Sabtu, 22 Juni 2024 |06:06 WIB
Lionel Messi Ungkap Sulitnya Argentina Kalahkan Kanada di Laga Perdana Copa America 2024: Sangat Menguras Tenaga!
Laga Timnas Argentina vs Kanada. (Foto: Reuters)
A
A
A

ATALANTA – Kapten Timnas Argentina, Lionel Messi, ungkap sulitnya timnya mengalahkan Timnas Kanada di laga perdana Copa America 2024. Bahkan, Messi merasa laga benar-benar menguras tenaga, utamanya di babak pertama.

La Albiceleste -julukan Timnas Argentina- memulai perjalannya di Copa America 2024 dengan hasil memuaskan. Mereka berhasil menang 2-0 atas Kanada di laga pertama Grup A yang berlangsung di Mercedes-Benz Stadium, Atlanta, Georgia, Amerika Serikat, pada Jumat 21 Juni 2024 pagi WIB.

Timnas Argentina vs Timnas Kanada

Meski tak mencetak gol dalam kemenangan atas Kanada. Tetapi, La Pulga -julukan Lionel Messi- memiliki kontribusi besar.

Messi memberi umpan terobosan kepada Alexis Mac Allister yang diteruskan ke Julian Alvarez untuk membawa Argentina memimpin pada menit ke-49. Kemudian, Messi kembali menunjukkan kualitasnya di dalam lapangan. Pasalnya, ia sukses mengirim umpan untuk Lautaro Martinez yang berbuah gol pada menit ke-88.

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita bola lainnya
