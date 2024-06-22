Lionel Messi Ungkap Sulitnya Argentina Kalahkan Kanada di Laga Perdana Copa America 2024: Sangat Menguras Tenaga!

ATALANTA – Kapten Timnas Argentina, Lionel Messi, ungkap sulitnya timnya mengalahkan Timnas Kanada di laga perdana Copa America 2024. Bahkan, Messi merasa laga benar-benar menguras tenaga, utamanya di babak pertama.

La Albiceleste -julukan Timnas Argentina- memulai perjalannya di Copa America 2024 dengan hasil memuaskan. Mereka berhasil menang 2-0 atas Kanada di laga pertama Grup A yang berlangsung di Mercedes-Benz Stadium, Atlanta, Georgia, Amerika Serikat, pada Jumat 21 Juni 2024 pagi WIB.

Meski tak mencetak gol dalam kemenangan atas Kanada. Tetapi, La Pulga -julukan Lionel Messi- memiliki kontribusi besar.

Messi memberi umpan terobosan kepada Alexis Mac Allister yang diteruskan ke Julian Alvarez untuk membawa Argentina memimpin pada menit ke-49. Kemudian, Messi kembali menunjukkan kualitasnya di dalam lapangan. Pasalnya, ia sukses mengirim umpan untuk Lautaro Martinez yang berbuah gol pada menit ke-88.