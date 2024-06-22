Erick Thohir Minta Kualitas Rumput SUGBK Diperbaiki, Jelang Dijadikan Timnas Indonesia Lagi pada Oktober 2024

JAKARTA – Ketua Umum (Ketum) PSSI, Erick Thohir, minta kualitas rumput Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) diperbaiki. Permintaan ini diajukan jelang Timnas Indonesia bakal segera bermarkas lagi di SUGBK pada Oktobet 2024.

Sebagaimana diketahui, Timnas Indonesia berhasil melangkah ke putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Adapun pertandingan putaran ketiga rencananya akan bergulir pada 5 September 2024 sampai 10 Juni 2025.

Sebanyak 18 negara, termasuk Timnas Indonesia, akan bersaing di babak tersebut yang dibagi ke tiga grup. Masing-masing tim nantinya akan bermain melawan satu sama lain dengan sistem kandang dan tandang.

Dengan begitu, skuad Garuda akan bermain di kandang lima kali dan tandang lima kali. Total, ada 10 pertandingan yang akan dilakoni skuad Garuda dan tim lain di putaran ketiga.

BACA JUGA: Media Vietnam Merasa Kasihan dengan Nasib Elkan Baggott yang Mengggantung di Timnas Indonesia dan di Klubnya

Pada September, Timnas Indonesia akan bermarkas di Surabaya tepatnya Stadion Gelora Bung Tomo (GBT). Hal itu karena SUGBK digunakan agenda kedatangan Paus Fransiskus. Meski demikian, Skuad Garuda akan kembali pindah ke SUGBK pada Oktober.