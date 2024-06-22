Persiku Kudus Diupayakan Tak Jadi Tim Musafir di Liga 2 2024-2025, Seluruh Unsur Saling Bersinergi!

STADION Wergu Wetan yang berada di Kudus, Jawa Tengah, segera direnovasi. Hal itu dilakukan agar Persiku Kudus memiliki stadion yang layak sehingga tak harus menjadi tim musafir di Liga 2 2024-2025.

Karena itu, seluruh elemen mulai dari manajemen, komite panita pelaksana (panpel) hingga Pemerintah Daerah (Pemda) Kudus, Jawa Tengah bekerja cepat melakukan renovasi stadion yang satu ini.

Panpel terus berburu assessment untuk keamanan di Stadion Wergu Wetan. Hal-hal seperti ini diharapkan bisa menjadi poin plus saat penilaian kelayakan Stadion Wergu Wetan sebagai tuan rumah penyelenggara Liga 2 sekaligus menjadi home base bagi Macan Muria -julukan Persiku Kudus.

(Persiku Kudus diupayakan tak jadi tim musafir di Liga 3 2024-2025. (Foto: Persiku Kudus)

Dewan Penasihat Manajemen Persiku H Mawahib memastikan semua elemen dalam manajemen dan tim bekerja ekstra untuk ini. Sekalipun sisa waktu kesiapan hanya dua bulanan saja, ia percaya jika rintangan ini dikerjakan bersama-sama, maka bukan tidak mungkin Persiku Kudus bisa bermain di stadion kebanggaan mereka sendiri.

”Perjalanan dari Liga 3 ke Liga 2 sudah kita lalui bersama, kini yang perlu dikerjakan bersama adalah menjadikan Stadion Wergu Wetan menjadi stadion yang berstandar PSSI dan layak menjadi tuan rumah. Kami akan sengkuyung bareng dengan semua elemen yang ada,” kata Mawahib usai Tasyakuran Tim Persiku Lolos Liga 2 di Pendapa Kudus, Jumat 21 Juni 2024 malam.

Manajemen Persiku, sambung Mawahib, hingga kini juga terus mencari cara agar kesiapan dua bulan ini bisa dimaksimalkan dengan baik. Kemudian hasilnya adalah Persiku bisa bermain di kandang sendiri.

”Kami terus melakukan terobosan dan inovasi, kami membangun komunikasi dengan sponsor supaya Persiku ini semakin siap di Liga 2,” tegasnya.

Board Of Commite atau Ketua Komite Panpel Persiku M Idris menegaskan timnya sedang berupaya keras untuk mempersiapkan segala kelengkapan administrasi dan izin agar Persiku bisa bermarkas di Stadion Wergu Wetan saat Liga 2 bergulir.

Ia dan seluruh jajaran komite ingin menghadirkan dan menyuguhkan pertandingan demi pertandingan tim kebanggaan Persiku Kudus. Pihaknya pun memastikan akan maksimal dalam mengupayakan status terverifikasi sebagi tuan rumah untuk Stadion Wergu Wetan.

”Soal infrastruktur ( stadion) kami akan percayakan kepada pemerintah daerah, kami akan membantu sesuai tupoksi kami. Berkonsultasi dengan PSSI, mengikuti assessment keamanan di Mabes Polri dan tentunya mempersiapkan segala teknis pertandingan, kami akan saling melengkapi” tekannya.

Pihaknya pun meminta doa kepada seluruh Masyarakat Kudus agar segala langkah manajemen dan Panpel bisa dipermudah. Dengan begitu, Persiku Kudus tak menjadi tim musafir di Liga 2 2024-2025.