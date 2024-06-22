Alasan 3 Pemain Asing Merapat ke Malut United Jelang Liga 1 2024-2025

MALUT United terus memperkuat timnya jelang Liga 1 2024-2025. Terbaru, mereka resmi mendatangkan tiga pemain asing anyar, yakni Adriano Castanheira (Portugal-Swiss), Cassio Scheid (Brasil), dan Tatsuro Nagamatsu (Jepang).

Ketiga pemain asing itu pun membeberkan alasannya merapat ke Malut United. Adriano Castanheira, Cassio Scheid, dan Tatsuro Nagamatsu mengaku melihat potensi besar Laskar Kie Raha -julukan Malut United- di tengah ekosistem sepakbola Indonesia.

Menurut Adriano Castanheira cs, potensi Malut United terbentuk lewat profesionalisme yang ditunjukkan manajemen dalam menggerakkan tim di kompetisi level nasional. Mereka pun merasa Malut United punya motivasi sangat bagus untuk mengarungi Liga 1 2024-2025.

"Sebagai klub baru, Malut United punya motivasi yang sangat bagus. Profesionalisme membuat tim ini berpeluang menjadi tim besar di Indonesia,” kata bek asal Brasil, Cassio, yang didatangkan dari FC Ararat-Armenia, dikutip dari keterangan pers Malut United, dikutip Sabtu (22/6/2024).

Adriano yang juga didatangkan dari klub peserta divisi I Liga Armenia, FC Ararat, melihat potensi besar Malut United. Hal itu dirasakan usai dirinya menjalani proses transfer hingga tiba di Indonesia dengan selamat.

Momen kedatangan Adriano dan Cassio di Indonesia terjadi secara bersamaan. Mereka tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada Kamis 20 Juni 2024 malam WIB setelah melalui perjalanan panjang dari Porto, Portugal.

“Saya sudah melihat situasi ketika tiba di Indonesia. Tim ini menyambut kami secara profesional. Malut United punya potensi untuk menjalani musim baru di Liga 1 dengan baik,” ujar Adriano.