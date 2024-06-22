Momen Bersejarah Elkan Baggott Berpotensi Debut di Liga Inggris Tepat di Hari Kemerdekaan Indonesia

MOMEN bersejarah berpeluang tercipta oleh penggawa Timnas Indonesia. Sebab, Elkan Baggott berpotensi debut di Liga Inggris tepat di hari kemerdekaan Indonesia.

Seperti diketahui, tim yang dibela Elkan Baggott saat ini, Ipswich Town musim 2024-2025 akan bermain di Premier League atau kasta tertinggi Liga Inggris. Pencapaian itu terwujud setelah di musim lalu Ipswich Town berhasil menjadi runner up di divisi Championship.

BACA JUGA: Media Vietnam Merasa Kasihan dengan Nasib Elkan Baggott yang Mengggantung di Timnas Indonesia dan di Klubnya

Hal ini pun menjadi hal baik untuk Elkan Baggott karena ia memiliki kesempatan baginya untuk mencicipi kasta tertinggai di sepakbola Inggris tersebut.

Menariknya, hal itu akan menjadi sangat spesial karena Elkan Baggott berpeluang debut di kasta tertinggi Liga Inggris tepat di hari kemerdekaan Republik Indonesia, yakni 17 Agustus. Hal ini diketahui dari laman resmi klub, di mana klub berjuluk The Tractor Boys itu akan memulai perjalanannya di Premier League di hari kemerdekaan Indonesia alias 17 Agustus 2024.

Hal yang lebih menarik, pada laga perdana itu Ipswich Town akan berhadapan dengan salah satu raksasa Liga Inggris, Liverpool. Ini tentu menjadi hal yang sangat spesial karena berkesempatan menghadapi banyak pemain bintang seperti Mohamed Salah, Darwin Nunez, Virgil Van Dijk dan lain sebagainya.

Sayangnya, hal itu bukanlah hal yang akan didapat oleh Elkan Baggott secara cuma-cuma. Sebab, hingga kini namanya pun belum didaftarkan oleh manajemen Ipswich Town ke dalam website resmi liga.