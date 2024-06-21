Hasil Slovakia vs Ukraina di Babak Pertama: The Falcon Memimpin 1-0

DUSSELDORF – Timnas Slovakia menghadapi Ukraina pada Matchday 2 Grup E Euro 2024. Kedua tim saling berhadapan di Dusseldorf Arena, Dusseldorf, Jerman, pada Jumat (21/6/2024) malam WIB.

The Falcon sementara unggul 1-0 di babak pertama. Ivan Schranz membawa Slovakia memimpin pada menit ke-17.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Pertandingan berjalan dalam tempo cepat sejak menit-menit awal. Namun peluang pertama baru didapat Slovakia pada menit 10 lewat aksi individu Lukas Haraslin, tetapi sepakannya bisa ditepis Anatoliy Trubin.

Semenit berselang gantian Ivan Schranz yang memperoleh peluang emas untuk The Falcon -julukan Timnas Slovakia, namun sontekannya yang menyambar umpan silang David Hancko malah membentur tiang gawang. Tak lama berselang, Ukraina mengancam untuk pertama kalinya lewat sepakan jarak jauh Volodymyr Brazhko yang mengarah tepat ke pelukan Martin Dubravka.

Terus menekan, akhirnya Slovakia sukses mencetak gol pembuka pada menit 17 lewat Ivan Schranz. Sebuah umpan manis yang dilepaskan oleh Lukas Haraslin disambutnya dengan tandukan yang tak mampu dihalau Trublin.