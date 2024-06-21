Hasil Timnas Indonesia U-16 vs Singapura U-16: Mierza Firjatulah Bawa Garuda Asia Unggul 1-0 di Menit ke-40

, Jurnalis-Jum'at, 21 Juni 2024 |20:19 WIB

Timnas Indonesia U-16 menghadapi Singapura U-16 di laga pertama Piala AFF U-16 2024 (Foto: PSSI)

TIMNAS Indonesia U-16 menghadapi Singapura U-16 di laga pembuka Piala AFF U-16. Kedua tim saling berhadapan di Stadion Manahan, Solo, Jumat (21/6/2024) malam WIB.

Garuda Asia sementara unggul 1-0. Muhammad Mierza Firjatullah membawa Timnas Indonesia U-16 unggul pada menit ke-40.

Susunan Pemain Timnas Indonesia U-16 vs Singapura U-16

Timnas Indonesia U-16 (4-3-3): I Putu Panji Apriawan: Fabio Azka Irawan, Matthew Baker, Dafa Zaidan El Fikri; Nazriel Afaro, Evandra Florasta, Daniel Alfrido; Muhammad Zahaby Gholy, Muhammad Mierza Firjatulah, Fadly Alberto.

(Admiraldy Eka Saputra)