Timnas Italia Kalah 0-1 dari Spanyol di Euro 2024, Gianluigi Donnarumma Ingin Gli Azzurri Tetap Fokus Hadapi Kroasia

KIPER Timnas Italia, Gianluigi Donnarumma, ingin timnya tetap fokus untuk pertandingan menghadapi Kroasia. Ia juga menilai Gli Azzurri -julukan Timnas Italia- bisa berkembang usai menelan kekalahan dari Spanyol.

Italia menelan kekalahan 0-1 dari Spanyol di pertandingan kedua Grup B Euro 2024. Pertandingan tersebut berlangsung di Veltins-Arena, Jumat (21/6/2024) dini hari WIB.

Riccardo Calafiori melakukan gol bunuh diri pada menit 55 membuat Italia harus menunda lolos ke babak selanjutnya. Sedangkan, Spanyol sudah mengamankan satu tempat di babak 16 besar.

Kekalahan dari Spanyol membuat Italia menempati posisi kedua di klasemen sementara dengan tiga poin. Tim besutan Luciano Spalletti itu pun harus bisa mendapatkan hasil bagus di laga terakhir.

Sementara selepas pertandingan, Gianluigi Donnarumma mengatakan Spanyol menunjukkan ke Italia untuk bisa berkembang lagi. Selain itu, ia menyadari timnya tampil kurang bagus dalam penguasaan bola dan umpan.

"Itulah intinya malam ini. Kami harus berkembang. Umpan dan penguasaan bola kami harus lebih baik. Juga tidak terlalu bagus," kata Gianluigi Donnarumma dikutip dari laman resmi UEFA, Jumat (21/6/2024).