SEPAKBOLA DUNIA

Ranking FIFA Timnas Indonesia Tempati Posisi 24 Asia, Sanggup Lolos Piala Dunia 2026?

Ramdani Bur , Jurnalis-Jum'at, 21 Juni 2024 |06:51 WIB
Ranking FIFA Timnas Indonesia Tempati Posisi 24 Asia, Sanggup Lolos Piala Dunia 2026?
Shin Tae-yong antar Timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026? (Foto: AFC)
A
A
A

PELATIH Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, paham sulit bagi skuad asuhannya lolos ke Piala Dunia 2026. Jika ingin lolos ke Piala Dunia 2026, Shin Tae-yong melihat target realistis bagi Timnas Indonesia adalah bersaing di babak keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia atau seburuk-buruknya tampil di babak playoff.

Untuk tampil di babak keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Timnas Indonesia wajib finis di posisi tiga atau empat di babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia diikuti 18 negara.

(Timnas Indonesia berjuang lolos ke Piala Dunia 2026. (Foto: Heru Haryono/Okezone)

Sebanyak 18 negara dibagi ke dalam tiga grup, yang mana masing-masing grupnya berisikan enam negara. Dua tim teratas di masing-masing grup berhak lolos ke Piala Dunia 2026, sedangkan tim yang finis di posisi tiga dan empat melaju ke babak keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

"Saya pikir kami dapat mencoba mendapatkan tempat ketiga atau keempat (di babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026). Kemudian kami dapat mengincar babak keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026. Kami bahkan memikirkan tentang babak playoff,” kata Shin Tae-yong, mengutip dari Yonhap.

Babak keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia diikuti enam negara. Sebanyak enam negara ini dibagi ke dalam dua grup, yang mana masing-masing grupnya berisikan tiga negara.

Juara di masing-masing grup berhak lolos ke Piala Dunia 2026. Sementara itu, tim yang finis runner-updi masing-masing grup akan tampil di babak playoff Asia. Tim Pemenang akan lolos ke babak playoff antarkonfederasi yang diikuti perwakilan CONMEBOL, CONCACAF, OFC dan CAF.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
