HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Link Live Streaming Timnas Argentina vs Kanada di Copa America 2024: Menanti Aksi Lionel Messi, Klik di Sini!

Djanti Virantika , Jurnalis-Jum'at, 21 Juni 2024 |04:18 WIB
Link Live Streaming Timnas Argentina vs Kanada di Copa America 2024: Menanti Aksi Lionel Messi, Klik di Sini!
Lionel Messi kala membela Timnas Argentina. (Foto: Reuters)
LINK live streaming Timnas Argentina vs Kanada di Copa America 2024 dapat diketahui dalam artikel ini. Laga yang akan dilakoni Lionel Messi cs itu berlangsung di Stadion Mercedes-Benz, Atlanta, Georgia, Amerika Serikat, pada Jumat (21/6/2024) pukul 07.00 WIB.

Ya, ajang sepakbola bergengsi, Copa America 2024, akan mulai bergulir hari ini. Duel Timnas Argentina vs Kanada akan jadi pembuka dari ajang tersebut.

Lionel Messi

Tentu saja, penampilan Lionel Messi dalam memperkuat Timnas Argentina akan sangat dinantikan dalam laga ini. La Pulga -julukan Lionel Messi- pun dipastikan bakal bekerja optimal di Copa America 2024 karena bertekad membawa negaranya mempertahankan gelar juara.

Argentina memang berhasil menyabet gelar juara di Copa America edisi sebelumnya yang bergulir pada 2021. Kala itu, gelar juara dipasatikan menjadi milik Argentina usai mengalahkan Brasil di final dengan skor tipis 1-0. Gol semata wayang dalam laga itu dicetak oleh Angel di Maria pada menit ke-22.

Meski punya ambisi besar, Messi ogah seusmbar soal peluang Argentina juara di Copa America edisi kali ini. Dia bahkan meyakini Argentina bakal kesulitan betul untuk mempertahankan gelar juara karena para rival yang makin kuat.

"Argentina selalu menjadi favorit. Saya pikir ini akan menjadi turnamen yang sangat penting karena tim nasional menjadi lebih baik dan lebih baik lagi," kata Lionel Messi, dikutip dari Goal Internasional, Jumat (21/6/2024).

"Argentina selalu menjadi favorit, kami memang seperti itu dan kami menganggap remeh banyak hal, itulah mengapa kami menerima begitu banyak tekanan. Hari ini kami adalah yang terbaik karena kami telah memenangkan Piala Dunia, tetapi Copa America akan menjadi sulit," lanjutnya.

1 2
      
