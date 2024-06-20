Hasil Babak Pertama Timnas Denmark vs Inggris di Euro 2024: Morten Hjulmand Cetak Gol Indah, Tim Dinamit Tahan The Three Lions 1-1!

HASIL babak pertama Timnas Denmark vs Timnas Inggris di Euro 2024 sudah diketahui. Tim Dinamit -julukan Timnas Denmark- kini menahan imbang The Three Lions -julukan Timnas Inggris- dengan skor 1-1.

Duel Timnas Denmark vs Inggris tersaji di Deutsche Bank Park, Frankfurt, Jerman pada Kamis (20/6/2024) pukul 23.00 WIB. Timnas Inggris unggul lebih dahulu lewat gol Harry Kane pada menit ke-18. Tetapi, Denmark berhasil menyamakan kedudukan lewat gol indah Morten Hjulmand (34’).

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Timnas Inggris memulai pertandingan dengan tempo permainan lambat di babak pertama. Meski begitu, serangan yang dibangun oleh Jude Bellingham dan kolega berhasil membuat Denmark kerepotan.

Memasuki menit ke-15, The Three Lions -julukan Timnas Inggris- terus menggedor pertahanan Denmark. Bukayo Saka, Jude Bellingham, dan Phil Foden menjadi motor serangan utama Timnas Inggris.

Akhirnya, Timnas Inggris mampu mencuri keunggulan lewat gol Harry Kane (18’). Pemain Bayern Muenchen itu mencetak gol setelah memanfaatkan kemelut di depan gawang yang disebabkan oleh aksi ciamik dari Kyle Walker.

Walker berhasil mencuri bola dari bek Denmark dan mengirim umpan yang membuat pertahanan Tim Dinamit -julukan Timnas Denmark- hancur. Kane yang berdiri tanpa kawalan langsung melepaskan tembakkan mendatar, Inggris unggul 1-0.

Setelah gol itu, Timnas Denmark meningkatkan intensitas serangan untuk menyamakan kedudukan. Berkali-kali, Christian Eriksen menjadi pemain yang merepotkan bagi barisan pertahanan The Three Lions.

Namun, gol penyama kedudukan bagi Timnas Denmark tercipta lewat tendangan jarak jauh Morten Hjulmand (34’). Gelandang Sporting Lisbon itu sukses melepaskan tembakkan dari luar kotak penalti yang tak bisa dibendung Jordan Pickford.

Usai gol tersebut, kedua tim terpantau menampilkan permainan jual beli serangan. Akan tetapi, pada akhirnya, tidak ada gol tambahan yang tercipta hingga wasit meniup peluit panjang tanda babak pertama selesai.