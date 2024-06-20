Susunan Pemain Timnas Denmark vs Inggris di Euro 2024: The Three Lions dan Tim Dinamit Kompak Turunkan Kesebelasan Terbaik!

SUSUNAN pemain Timnas Denmark vs Timnas Inggris di Euro 2024 sudah dirilis. The Three Lions -julukan Timnas Inggris- dan Tim Dinamit -Timnas Denmark- kompak menurunkan kesebelasan terbaiknya demi membuka peluang meraih tiga poin.

Ya, Timnas Denmark akan bersua dengan Inggris di Stuttgart Arena, Stuttgart, Jerman pada Kamis (20/6/2024) pukul 23.00 WIB. Laga tersebut akan menjadi krusial bagi Tim Dinamit mengingat mereka belum meraih kemenangan di Grup C.

Pada laga pertama fase grup, Timnas Denmark ditahan imbang Slovenia 1-1. Sementara, The Three Lions meraih kemenangan atas Serbia dengan skor tipis 1-0.

Pada pertandingan kali ini, baik Timnas Denmark maupun Inggris, keduanya tidak melakukan banyak perubahan dalam susunan pemain. Pelatih Timnas Denmark, Kasper Hjulmand, hanya mengganti satu pemainnya, yakni Alexander Bah, yang sekarang dicadangkan. Bah digantikan oleh Joakim Maehlee yang sama-sama beroperasi di lini tengah.

Sedangkan, kesebelasan yang diturunkan oleh pelatih Timnas Inggris, Gareth Southgate, sama persis dengan pertandingan sebelumnya. Southgate tetap mengandalkan Jordan Pickford (kiper), Kyle Walker, John Stones, Marc Guehi, dan Kieran Tripier di barisan pertahanan. Di lini tengah, Trent Alexander-Arnold dan Declan Rice akan berduet.

Lini serang akan diisi oleh Bukayo Saka, Jude Bellingham, Phil Foden, dan terakhir Harry Kane sebagai ujung tombak. Formasi yang digunakan pun masih sama seperti laga sebelumnya, yakni 4-2-3-1.