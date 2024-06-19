Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Enggan Jemawa, Lionel Messi Sebut Timnas Argentina Bakal Kesulitan di Copa America 2024

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Rabu, 19 Juni 2024 |05:00 WIB
Enggan Jemawa, Lionel Messi Sebut Timnas Argentina Bakal Kesulitan di Copa America 2024
Pemain Timnas Argentina, Lionel Messi. (Foto: Reuters)
A
A
A

MEGABINTANG Tim Nasional (Timnas) Argentina, Lionel Messi, menilai Copa America 2024 akan sulit untuk mereka menangkan. Sebab meski berstatus sebagai kandidat kuat juara, Messi menilai Argentina akan mendapatkan perlawanan yang kuat untuk bisa mempertahankan gelar juara Copa America mereka.

Sebagaimana diketahui, Copa America 2024 akan digelar terpusat di Amerika Serikat. Rencananya, ajang bergengsi benua Amerika itu akan berlangsung pada 20 Juni sampai 14 Juli 2024 mendatang.

La Albiceleste -julukan Timnas Argentina- datang dengan modal yang bagus. Pasalnya, tim polesan Lionel Scaloni itu berstatus juara bertahan dan merupakan kampiun Piala Dunia 2022.

Pastinya, Messi cs memiliki target untuk bisa mempertahankan gelar juaranya. Kendati tidak mudah, La Pulga -julukan Messi- menegaskan La Albiceleste akan berjuang untuk mempertahankan gelar tersebut.

Lionel Messi saat bela Timnas Argentina

“Ini akan menjadi semakin sulit bagi kami,” kata Messi, seperti dilansir dari ESPN, Rabu (19/6/2024).

“Tidak ada yang mudah bagi kami. Tetapi kami akan mencoba lagi,” sambungnya.

Halaman:
1 2
      
