HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Penyebab Shin Tae-yong Wajib Panggil Elkan Baggott di Babak Ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Selasa, 18 Juni 2024 |14:23 WIB
Penyebab Shin Tae-yong Wajib Panggil Elkan Baggott di Babak Ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia
Shin Tae-yong disarankan panggil Elkan Baggott di putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 (Foto: PSSI)
A
A
A

PELATIH Timnas Indonesia, Shin Tae-yong wajib panggil Elkan Baggot kembali di babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026. Hal ini karena ada beberapa punggawa andalannya yang harus absen pada laga nanti.

Seperti diketahui, Timnas Indonesia berhasil membuat kejutan dengan lolos ke babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia setelah menjadi runner up di Grup F dengan torehan 10 poin.

Sayangnya, kabar bahagia tersebut harus sedikit tercoreng dengan isu renggangnya hubungan Shin Tae-yong dengan salah satu punggawa andalannya, yakni Elkan Baggott.

Isu ini muncul setelah nama Elkan Baggott tidak masuk ke dalam skuad yang dipanggil Shin Tae-yong untuk melakoni dua laga pamungkas Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia menghadapi Irak dan Filipina awal Juni lalu.

Banyak yang menilai jika pemain Ipswich Town itu tidak dipanggil lantaran Shin Tae-yong kesal dengan Baggott yang sempat mangkir dari panggilannya saat Piala Asia U23 dan play off Olimpiade Paris 2024 lalu. Oleh karena itu, sang pelatih memilih untuk tak memanggilnya.

Namun meski begitu, Shin Tae-yong tampaknya harus berpikir ulang untuk mencoret nama Elkan Baggott. Pelatih asal Korea Selatan itu harus mau memberi satu lagi kesempatan untuk Baggott membuktikan diri setidaknya untuk di laga perdana babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia nanti.

Halaman:
1 2 3
      
