Timnas Indonesia U-16 TC di Negara yang Cuacanya Mirip Kuwait Jelang Kualifikasi Piala Asia U-17 2025

NOVA Arianto membeberkan persiapan yang akan dilakukan Timnas Indonesia U-16 menjelang tampil di babak kualifikasi Piala Asia U-17 2025 mendatang. Nova mengatakan, pasukannya bakal melakukan training centre (TC) alias pemusatan latihan di negara yang cuacanya mirip dengan tuan rumah Kuwait agar mereka bisa beradaptasi dengan baik ketika bertanding nanti.

Sebagaimana diketahui, Timnas Indonesia U-16 tergabung di dalam Grup G dalam babak kualifikasi Piala Asia U-17 2025 bersama Australia, Kuwait dan Kepulauan Mariana Utara. Pertandingan itu akan digelar di Kuwait pada 23-27 Oktober mendatang.

Nova pun tak menganggap remeh satu pun dari tiga rival Skuad Garuda Muda tersebut, khususnya Australia dan Kuwait. Sebab, dua negara itu merupakan lawan yang kuat di kompetisi Benua Kuning.

“Yang pastinya semuanya telah mengetahui bahwa Indonesia tergabung dengan Australia, tuan rumah Kuwait dan Kepulauan Mariana. Kita harus mewaspadai semua tim yang ada di grup ini, termasuk Australia dan Kuwait karena mereka punya tradisi yang baik di sepakbola, terutama di Asia,” kata Nova dilansir dari Instagram Timnas Indonesia, @timnas.indonesia, Selasa (18/6/2024).

Nova pun berharap anak buahnya bisa mengikuti jejak para seniornya. Seperti diketahui, di level senior Timnas Indonesia mengamankan tiket ke Piala Asia 2023 lalu ketika mentas di Kuwait dalam babak kualifikasi.

“Akan tetapi, harapannya kita pernah mendapatkan prestasi dan kenangan baik di Kuwait pada saat Timnas senior lolos ke Piala Asia saat bertanding di Kuwait jadi harapannya prestasi itu bisa kita ulangi kembali dan Timnas U16 bisa lolos ke Piala Asia,” ucap legenda Persib Bandung itu.