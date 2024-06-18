Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Media Vietnam Sindir Kevin Diks yang Masuk Radar PSSI: Tak Mampu Bersaing di Timnas Belanda!

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Selasa, 18 Juni 2024 |07:12 WIB
Media Vietnam Sindir Kevin Diks yang Masuk Radar PSSI: Tak Mampu Bersaing di Timnas Belanda!
Kevin Diks saat FC Copenhagen menghadapi Bayern Munich (Foto: Instagram/Kevin Diks)
A
A
A

MEDIA Vietnam memberikan sindiran kepada Kevin Diks yang masuk radar PSSI. Mereka menyebut sang pemain tak mampu bersaing di Timnas Belanda dan tersingkir untuk skuad di Euro 2024 kali ini.

Seperti diketahui, nama Kevin Diks memang sudah lama jadi pembicaraan di sepakbola Indonesia. Sang pemain masuk dalam daftar calon naturalisasi PSSI.

Baru-baru ini, salah satu media Vietnam, Soha vn, menyoroti asalan kenapa Kevin Diks tak masuk opsi pelatih Ronald Koeman di Timnas Belanda. Menurut mereka, secara kualitas masih banyak pemain yang elbih baik dari Kevin Diks untuk mengisi posisi sebagai bek kanan.

"Pelatih Ronald Koeman tak memilih Kevin Diks meski pemain tersebut sempat mengutarakan keinginannya bermain di timnas untuk mengikuti kancah Euro," tulis Soha.vn.

"Tersingkirnya Kevin Diks tidak sulit untuk dipahami karena saat ini sepak bola Belanda memiliki banyak bek yang sangat baik. Dan pelatih Koeman dapat dengan mudah memilih pemain dengan level yang lebih tinggi," imbuh mereka.

Atas alasan tersebut, mereka pun menilai Kevin Diks mebih layak untuk memperkuat Timnas Indonesia ketimbang Timnas Belanda. Kevin Diks diyakini bisa menjadi amunisi tambahan Skuad Garuda di putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 nanti.

Halaman:
1 2
      
