Kumpul Keluarga, Ragnar Oratmangoen Kunjungi Kampung Halaman di Maluku

PENGGAWA Timnas Indonesia, Ragnar Oratmangoen terlihat tengah mengunjungi kampung halaman keluarganya di Maluku. Seperti diketahui, Ragnar yang lahir di Oss, Belanda memiliki darah Indonesia dari sang ayah yang asli Tanimbar, Maluku.

Ragnar Oratmangoen langsung terbang ke Maluku untuk mengunjungi keluarganya di sana usai membela Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia 2026 kontra Filipina. Sang pemain pun membagikan momen kumpul keluarga lewat akun Instagram pribadinya.

Pada video yang diunggah, terlihat sanak keluarga ramai berkumpul di rumah untuk menyambut kedatangan Ragnar Oratmangoen. Semua orang menyanbut gembira kedatangan pemain Fortuna Sittard tersebut.

Ragnar Oratmangoen sendiri menjalani proses naturalisasi dan bergabung ke Timnas Indonesia pada Maret 2024 lalu. Kehadirannya langsung memberikan dampak positif dalam permainan Skuad Garuda.

Karakternya sebagai pemain versatile membuat Ragnar Oratmangoen menjadi opsi utama pelatih Shin Tae-yong di Timnas Indonesia. Pemain 26 tahun itu pertama kali memperkuat Timnas Indonesia di laga kontra Vietnam pada Kualifikasi Piala Dunia 2026.

Hebatnya, Ragnar Oratmangoen langsung mencetak gol pada laga debutnya bersama Skuad Garuda. Dia membawa Timnas Indonesia mengalahkan Vietnam dengan skor akhir 3-0.