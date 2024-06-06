Timnas Indonesia vs Irak Berakhir 0-2: Jesus Casas Akui Kesulitan di Babak Pertama, Kartu Merah Jordi Amat Menguntungkan

JAKARTA – Pelatih Timnas Irak, Jesus Casas, mengakui laga kontra Timnas Indonesia berjalan sulit di babak pertama. Namun, timnya membaik pada paruh kedua, serta diuntungkan dengan kartu merah Jordi Amat pada menit ke-59 laga matchday lima Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Timnas Indonesia kalah 0-2 saat menjamu Irak di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Kamis (6/6/2024) sore WIB. Dalam laga tersebut, Skuad Garuda harus bermain 10 pemain setelah Jordi diganjar kartu merah.

Ada pun gol kemenangan tim berjuluk Singa Mesopotamia itu dicetak lewat titik putih di menit ke-54 oleh Aymen Hussein. Kemudian di menit-menit akhir tepatnya menit 88, Irak kembali membobol gawang Timnas Indonesia lewat gol Ali Jasim usai memanfaatkan blunder yang dibuat Ernando Ari.

Selepas pertandingan, Casas mengakui timnya cukup sulit untuk mencuri poin penuh dari Timnas Indonesia. Namun setelah jeda turun minum, ia menemukan racikan terbaiknya hingga akhirnya bisa mengunci kemenangan.

“Saya tahu itu adalah pertandingan yang sangat sulit. Di babak pertama, kami tidak berada dalam level bagus. Kita tidak bisa menghentikan serangan Indonesia,” kata Casas dalam konferensi pers usai laga, Kamis (6/6/2024).

“Tapi saya pikir setelah babak pertama, kami melakukan pergantian pemain dan mengubah rencana. Kita bisa menang,” sambung pria asal Spanyol itu.

Selain itu, Casas juga mengakui kartu merah yang didapat Jordi menjadi sebuah keuntungan. Namun tetap, menurutnya Irak sudah bermain lebih baik sejak awal babak kedua.