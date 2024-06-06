Ernando Ari Tertunduk Lesu Usai Blunder-nya Bikin Timnas Indonesia Kalah 0-2 dari Timnas Irak

JAKARTA – Kiper Timnas Indonesia Ernando Ari tertunduk menyesal setelah timnya kalah 0-2 dari Timnas Irak. Pertemuan kedua tim itu terjadi dalam fase Grup F putaran kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta Kamis (6/6/2024) sore WIB.

Ernando dalam laga itu memang melakukan blunder yang membuat Irak mencetak gol kedua pada menit ke-86 lewat Ali Jasim. Sebab, kiper itu terlalu lama menguasai bola dan direbut pemain lawan.

Selepas laga kiper Persebaya itu langsung tertunduk dan bersandar di tiang gawang sambil menutup mukanya dengan handuk. Tampaknya, kiper itu sangat menyesal Skuad Garuda tidak bisa meraih hasil maksimal.

Ernando lalu dihampiri Rizky Ridho dan membangkitkan dari posisi duduk. Kedua pemain pun bersamaan meninggalkan lapangan.