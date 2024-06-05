Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Nathan Tjoe A-On Dijadikan Bahan Bersyukur Gara-Gara Disebut Jualan Es Krim di Sesi Latihan Timnas Indonesia

Ramdani Bur , Jurnalis-Rabu, 05 Juni 2024 |11:52 WIB
Nathan Tjoe A-On Dijadikan Bahan Bersyukur Gara-Gara Disebut Jualan Es Krim di Sesi Latihan Timnas Indonesia
Nathan Tjoe-A-On dijadikan bahan bersyukur oleh netizen. (Foto: Instagram/@nathantjoeaon)
A
A
A

NATHAN Tjoe-A-On disebut jualan es krim di saat pemain Timnas Indonesia lain fokus latihan. kata-kata ini disampaikan akun @whimsicallifes yang menjadikan Nathan Tjoe-A-On sebagai bahan untuk bersyukur.

“Di saat teman seumurannya main bola, ia hanya bisa menontonnya sambil berjualan es krim,” tulis akun @whimsicallifes.

Nathan Tjoe-A-On dijadikan bahan bersyukur. (Foto: TikTok

(Nathan Tjoe-A-On dijadikan bahan bersyukur. (Foto: TikTok/@whimsicallifes)

Namun, fans Nathan Tjoe-A-On jangan keburu emosi. Sebab, apa yang disampaikan akun di atas hanyalah candaan semata.

Sosok Nathan Tjoe-A-On sedang menjadi perhatian pencinta sepakbola Tanah Air. Kaum adam mengagumi Nathan Tjoe-A-On karena skill dan militansi yang dimiliki pemain milik Swansea City tersebut.

Ketika memperkuat Timnas Indonesia U-23 di Piala Asia U-23 2024, Nathan Tjoe-A-On terlihat di berbagai sisi lapangan. Bahkan Beberapa kali, Nathan Tjoe-A-On berdiri di belakang Ernando Ari untuk bertugas menghalau sepakan atau tendangan pemain lawan.

Sementara kaum hawa, mengagumi Nathan Tjoe-A-On karena parasnya yang tampan. Ketika Nathan Tjoe-A-On masuk di babak kedua laga Timnas Indonesia vs Tanzania, ribuan fans perempuan yang memadati Stadion Madya langsung meneriaki nama pesepakbola 22 tahun tersebut.

Halaman:
1 2
      
