Kualifikasi Piala Dunia 2026: Pelatih Filipina Akui Timnya Kesulitan Bersaing dengan Timnas Indonesia

PELATIH Timnas Filipina, Tom Saintfiet mengaku mendapatkan banyak kesulitan bersaing dengan Timnas Indonesia untuk lolos ke putaran ketiga di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Tom Saintfiet yang mendampingi The Azkals kesulitan mencari informasi tentang Vietnam yang menjadi calon lawan mereka di fase grup sebelum bertemu Skuad Garuda.

Filipina sedang menempati posisi juru kunci di Grup F putaran kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan satu poin dari empat laga. Meski memiliki peluang kecil tetapi, The Azkals -julukan Timnas Filipina- memiliki kepercayaan diri tinggi untuk bisa lolos ke putaran ketiga dengan mengalahkan Timnas Indonesia dan Vietnam.

Sementara Tom Saintfiet mengakui Filipina mendapatkan banyak kesulitan untuk bisa mendapatkan dua kemenangan. Sebab, ia tak memiliki banyak informasi mengenai Vietnam yang dipimpin Kim Sang-Sik.

"Tim Vietnam baru saja mengganti pelatih kepala mereka, jadi kami menghadapi lebih banyak kesulitan. Kami hanya memiliki video dan penelitian tentang gaya bermain mereka di bawah asuhan pelatih (Philippe) Troussier," kata Tom Saintfiet dikutip dari Soha, Selasa (4/6/2024).

"Sekarang segalanya menjadi sangat berbeda. Kami tidak tahu skema taktis atau pemain mana yang akan digunakan pelatih baru,” ujarnya.

Filipina akan menghadapi Vietnam di laga kelima Grup F putaran kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan tersebut akan berlangsung di My Dinh National Stadium, Hanoi pada Kamis (6/6/2024).