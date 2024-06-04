Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kapten Timnas Filipina Tegaskan Tak Ciut dengan Kualitas Vietnam, Siap Bikin Golden Star Warriors Merana di Stadion My Dinh

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Selasa, 04 Juni 2024 |20:01 WIB
Kapten Timnas Filipina Tegaskan Tak Ciut dengan Kualitas Vietnam, Siap Bikin Golden Star Warriors Merana di Stadion My Dinh
Para pemain Timnas Filipina kala berlatih. (Foto: Instagram/@phifootballfederation)
A
A
A

HANOI – Kapten Timnas Filipina, Neil Etheridge, menegaskan tak ciut dengan kualitas Timnas Vietnam jelang berhadapan di laga lanjutan Grup F putaran kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Membidik kemenangan, dia memastikan siap membuat Golden Star Warriors -julukan Timnas Vietnam- merana saat berhadapan di Stadion My Dinh.

Ya, Filipina akan menantang Vietnam di Stadion My Dinh, Hanoi, Kamis 6 Juni 2024. Pertandingan yang berat bagi The Azkals -julukan Timnas Filipina- karena mereka harus melawan The Golden Star Warriors di markasnya.

Timnas Filipina

Selain itu, Etheridge dan kolega juga menelan kekalahan 0-2 di pertemuan pertama. Laga itu tersaji pada November 2023.

Jelang bentrokan ini, Etheridge mengakui Vietnam memiliki kualitas bagus khususnya pada lini serang. Namun, eks kiper Birminghham ini menegaskan bahwa Filipina datang dengan misi meraih kemenangan.

"Saya tahu striker Vietnam sangat bagus. Mereka juga memiliki individu-individu hebat lainnya. Sejauh yang saya ingat, gaya permainan mereka juga terorganisasi dengan baik," tutur Erheridge, dilansir dari The Thao 247, Selasa (4/6/2024).

"Tapi dengan pelatih baru, saya berharap untuk melihat bagaimana tim Vietnam akan bermain. Saya dan rekan setim saya di Filipina datang ke sini untuk menang," sambungnya kemudian.

Namun, Etheridge sadar kalau meraih kemenangan di markas Vietnam bukanlah hal yang mudah. Pasalnya, The Golden Star Warriors punya suporter yang fanatik dan pastinya akan memadati Stadion My Dinh pada Kamis 6 Juni 2024.

"Tapi tentu saja, saya pernah mengalami perasaan yang tidak mudah saat bermain di lapangan Vietnam. Karena mereka memiliki penonton, menciptakan suasana yang mengesankan," terang kiper berusia 34 tahun.

