Dicueki Shin Tae-yong, Elkan Baggott Justru Masuk Skuad Ipswich Town untuk Premier League 2024-2025!

ELKAN Baggott tidak dipanggil Shin Tae-yong untuk membela Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia 2026. Berbagai spekulasi bermunculan termasuk hubungan yang tengah memanas antara sang pemain dengan pelatih.

Seperti diberitakan sebelumnya, Elkan Baggott sempat menolak untuk memperkuat Timnas Indonesia pada playoff Olimpiade Paris 2024 kontra Guinea. Elkan tidak menggubris panggilan Shin Tae-yong dan justru memposting foto dirinya tengah berlibur.

Situasi tersebut pun berbuntut panjang hingga nama Elkan Baggott tak lagi menjadi perhatian Shin Tae-yong untuk berada di Timnas Indonesia saat ini. Namun di sisi lain, Elkan Baggott tengah mendapatkan kepastian tetap bermain di Ipswich Town yang promosi ke Liga Inggris musim depan.

Meski begitu, persaingan di lini belakang Ipswich Town saat ini menempatkan Elkan Baggott sebagai pemain lapis lima sebagai bek tengah tim. Saat ini terdapat empat bek tengah senior, yaitu Luke Woolfenden, Cameron Burgess, George Edmundson, dan Axel Tuanzebe.

Ipswich Town yang akan berlaga di ajang Premier League musim depan terbuka kemungkinan untuk mendatangkan bek baru. Jika hal itu terjadi bukan tidak mungkin Elkan Baggott makin sulit untuk mendapat menit bermain.