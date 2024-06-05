Resmi Jadi WNI, Calvin Verdonk Masih Harus Lalui Satu Langkah Lagi untuk Bisa Bela Timnas Indonesia

JAKARTA – Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menyampaikan informasi bahwa Calvin Verdonk telah resmi menjadi warga negara Indonesia (WNI). Erick pun menyebut bahwa saat ini masih ada satu proses yang akan dilalui Calvin Verdonk untuk bisa membela Timnas Indonesia.

Erick menjelaskan bahwa Calvin Verdonk telah diambil sumpah WNI sekaligus membuat KTP dan paspor Indonesia. Pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN ini menjelaskan proses pemain NEC Nijmegen itu tinggal meminta persetujuan FIFA agar bisa debut membela Timnas Indonesia dalam waktu dekat.

"Alhamdulillah Calvin Verdonk sudah resmi menjadi WNI setelah pengambilan sumpah. Setelah proses pengambilan sumpah, Calvin juga langsung membuat KTP dan paspor Indonesia," tulis Erick dalam Instagram pribadinya, Selasa (4/6/2024).

"Masih butuh satu langkah lagi, yaitu persetujuan FIFA untuk Calvin bisa membela Timnas Indonesia," sambungnya.