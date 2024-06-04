Link Live Streaming Timnas Indonesia vs Ukraina di Toulon Cup 2024 Malam Ini: Kejutkan Peserta Olimpiade Paris 2024, Garuda?

LINK live streaming Timnas Indonesia vs Ukraina di Toulon Cup 2024 dapat Anda dapatkan di akhir artikel ini. Timnas Indonesia U-20 asuhan Indra Sjafri akan melakoni laga yang tidak mudah kontra Ukraina U-23 di matchday pertama Grup B Toulon Cup 2024, Selasa (4/6/2024) pukul 23.00 WIB.

Dibilang tak mudah karena Ukraina U-23 berstatus salah satu tim kuat Eropa. Keberhasilan mereka lolos ke semifinal Piala Eropa U-21 2023 menjadi tolok ukurnya.

(Timnas Ukraina U-23 (jersey kuning) jadi lawan pertama Timnas Indonesia U-20 di Toulon Cup 2024. (Foto: UEFA.com)

Kesuksesan itu membuat Ukraina U-23 berhak lolos ke Olimpiade Paris 2024, sesuatu yang hampir dicetak Timnas Indonesia U-23. Di skuad Timnas Ukraina U-23 saat ini juga diperkuat sejumlah pemain top.

Salah satunya adalah gelandang klub Premier League, Brentford yakni Yehor Yarmolyuk. Ia tercatat 27 kali membela Brentford di Liga Inggris 2023-2024.

Selain itu ada juga bomber Shakhtar Donetsk yang mencetak 16 gol di sepanjang musim 2023-2024, yakni Danylo Sikan. Untuk mengantisipasi nama-nama di atas, Timnas Indonesia U-20 memiliki dua bek jangkung atas nama Kadek Arel (Bali United) dan Dion Markx (NEC Nijmegen U-21).

Sementara di sektor sayap pertahanan juga ada Welber Jardim (Sao Paulo) dan Tim Geypens (FC Twente). Sekadar diketahui, Timnas Indonesia U-20 diperkuat lima pemain diaspora asal Belanda di Toulon Cup 2024.