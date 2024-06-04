Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jairo Riedewald Tunda Kedatangan ke Indonesia, Apa Penyebabnya?

Ramdani Bur , Jurnalis-Selasa, 04 Juni 2024 |17:12 WIB
Jairo Riedewald Tunda Kedatangan ke Indonesia, Apa Penyebabnya?
Jairo Riedewald tunda kedatangan ke Indonesia. (Foto: REUTERS)
A
A
A

JAIRO Riedewald disebut menunda kedatangannya ke Indonesia dalam waktu dekat. Pengamat sepakbola Tanah Air, Ronny Pangemanan, pun mengungkap kenapa gelandang 27 tahun itu belum bisa datang ke Tanah Air.

Menurut Bung Ropan -sapaan akrab Ronny Pangemanan- PSSI masih repot mengurus proses naturalisasi dua pemain, Calvin Verdonk dan Jens Raven. Proses naturalisasi Calvin Verdonk dan Jens Raven sudah beres di DPR dan selanjutnya menunggu Keputusan Presiden (Keppres).

Jairo Riedewald (kanan) dikabarkan batal ke Indonesia dalam waktu dekat. (Foto: REUTERS)

(Jairo Riedewald (kanan) dikabarkan batal ke Indonesia dalam waktu dekat. (Foto: REUTERS)

Jika Keppres keluar hari ini, Calvin Verdonk berpeluang langsung mengambil sumpah Warga Negara Indonesia (WNI) malam ini. Sebab, jika Calvin Verdonk mengambil sumpah hari ini, fullback kiri NEC Nijmegen itu dapat didaftarkan untuk laga Timnas Indonesia vs Filipina pada 11 Juni 2024.

“Sampai di akhir bulan Mei 2024, Jairo Riedewald menunda tidak datang. Mungkin akan di-next, Jairo akan ke sini,” kata Bung Ropan, Okezone mengutip dari channel YouTube Bung Ropan, Selasa (4/6/2024).

“Saya mengonfirmasi menanyakan kepada Ketua Umum PSSI Erick Thohir, bagaimana dengan Jairo apakah sudah bisa datang ke Indonesia atau belum? Namun, Ketua Umum mengatakan belum. Sebab, PSSI sedang sibuk mengurus naturalisasi Calvin Verdonk, Jens Raven dan penjaga gawang yang masih dalam proses di CAS, Maarten Paes,” lanjut pria berkacamata ini.

Meski begitu, bukan berarti PSSI tidak tertarik kepada Jairo Riedewald. Bung Ropan mengatakan, Jairo Riedewald masih menjadi target utama PSSI, terlebih jika Timnas Indonesia lolos ke babak Ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

Halaman:
1 2
      
