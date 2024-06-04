3 Pemain Timnas Indonesia yang Penampilannya Masih Melempem saat Lawan Tanzania, Nomor 1 Wak Haji!

Ragnar Oratmangoen, 1 dari 3 pemain Timnas Indonesia yang tampil melempem saat melawan Tanzania. (Foto: Isra Triansyah/MPI)

SEBANYAK 3 pemain Timnas Indonesia yang penampilannya masih melempem saat melawan Tanzania akan diulas Okezone. Timnas Indonesia menjamu Tanzania dalam laga uji coba yang dilangsungkan di Stadion Madya, Jakarta, Minggu 2 Juni 2024 sore WIB.

Setelah melalui 90 menit pertanidingan, skor sama kuat 0-0. Sejatinya, Timnas Indonesia bisa memenangkan pertandingan jika saja sejumlah personel skuad Garuda dapat memanfaatkan sejumlah peluang menjadi gol.

Selain peluang-peluang yang terbuang, ada sejumlah pemain yang belum bermain optimal kontra Tanzania, khususnya pemain yang mentas sebagai starter. Lantas, siapa saja pemain yang dimaksud?

Berikut 3 pemain Timnas Indonesia yang penampilannya masih melempem saat melawan Tanzania:

3. Thom Haye





Setidaknya ada dua peluang matang yang didapatkan Thom Haye. Pertama dalam kondisi tak terkawal di dalam kotak penalti, serta sepakan bebas yang tepat berada di dalam kotak 12 meter.

Sayangnya, dua peluang emas itu gagal dimanfaatkan Thom Haye menjadi gol. Terlepas dari itu, gelandang 29 tahun ini tampil lumayan kontra Tanzania. Ia muncul sebagai penyambung antara lini belakang dan lini depan Timnas Indonesia.

2. Shayne Pattynama





Shanye Pattynama gagal memberikan performa optimal saat ditempatkan sebagai wing back kiri. Pemain milik KAS Eupen ini gagal mengimbangi agresivitas yang ditampilkan Asnawi Mangkualam dari sisi sebelahnya.

Beberapa kali umpan Asnawi Mangkualam hampir membuahkan gol bagi Timnas Indonesia, yakni via sundulan Shayne Pattynama dan sepakan Thom Haye. Jika ingin mendapatkan status starter di laga Timnas Indonesia vs Irak, Shayne Pattynama mesti kerja ekstra.