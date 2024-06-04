Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

3 Pemain Timnas Indonesia yang Penampilannya Masih Melempem saat Lawan Tanzania, Nomor 1 Wak Haji!

Ramdani Bur , Jurnalis-Selasa, 04 Juni 2024 |15:33 WIB
3 Pemain Timnas Indonesia yang Penampilannya Masih Melempem saat Lawan Tanzania, Nomor 1 Wak Haji!
Ragnar Oratmangoen, 1 dari 3 pemain Timnas Indonesia yang tampil melempem saat melawan Tanzania. (Foto: Isra Triansyah/MPI)
A
A
A

SEBANYAK 3 pemain Timnas Indonesia yang penampilannya masih melempem saat melawan Tanzania akan diulas Okezone. Timnas Indonesia menjamu Tanzania dalam laga uji coba yang dilangsungkan di Stadion Madya, Jakarta, Minggu 2 Juni 2024 sore WIB.

Setelah melalui 90 menit pertanidingan, skor sama kuat 0-0. Sejatinya, Timnas Indonesia bisa memenangkan pertandingan jika saja sejumlah personel skuad Garuda dapat memanfaatkan sejumlah peluang menjadi gol.

Selain peluang-peluang yang terbuang, ada sejumlah pemain yang belum bermain optimal kontra Tanzania, khususnya pemain yang mentas sebagai starter. Lantas, siapa saja pemain yang dimaksud?

Berikut 3 pemain Timnas Indonesia yang penampilannya masih melempem saat melawan Tanzania:

3. Thom Haye

Thom Haye

Setidaknya ada dua peluang matang yang didapatkan Thom Haye. Pertama dalam kondisi tak terkawal di dalam kotak penalti, serta sepakan bebas yang tepat berada di dalam kotak 12 meter.

Sayangnya, dua peluang emas itu gagal dimanfaatkan Thom Haye menjadi gol. Terlepas dari itu, gelandang 29 tahun ini tampil lumayan kontra Tanzania. Ia muncul sebagai penyambung antara lini belakang dan lini depan Timnas Indonesia.

2. Shayne Pattynama

Shayne Pattynama

Shanye Pattynama gagal memberikan performa optimal saat ditempatkan sebagai wing back kiri. Pemain milik KAS Eupen ini gagal mengimbangi agresivitas yang ditampilkan Asnawi Mangkualam dari sisi sebelahnya.

Beberapa kali umpan Asnawi Mangkualam hampir membuahkan gol bagi Timnas Indonesia, yakni via sundulan Shayne Pattynama dan sepakan Thom Haye. Jika ingin mendapatkan status starter di laga Timnas Indonesia vs Irak, Shayne Pattynama mesti kerja ekstra.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/51/3189633/shin_tae_yong_dipecat_pssi_pada_awal_2025_pssi-J4Dj_large.jpg
Timnas Indonesia di Tahun 2025: Dari Pemecatan Shin Tae-yong hingga Gagal Lolos Semifinal SEA Games 2025!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/51/3189416/tiga_pelatih_top_dunia_berikut_ini_menolak_menangani_timnas_indonesia-T109_large.jpg
3 Pelatih Top Dunia yang Menolak Tangani Timnas Indonesia, Nomor 1 John Heitinga!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/51/3189407/timnas_finlandia_berpotensi_lawan_timnas_indonesia_di_fifa_series_2026_huuhkajat-Sp4e_large.jpg
Timnas Indonesia Resmi Lawan Finlandia di FIFA Series 2026?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/51/3189292/john_heitinga_disebut_telah_menolak_tawaran_melatih_timnas_indonesia-MqAB_large.jpg
Media Belanda Ungkap Fakta Mengejutkan Usai John Heitinga Tolak Tawaran Jadi Pelatih Timnas Indonesia
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/13/11/1655527/timnas-futsal-putri-ke-semifinal-sea-games-luis-estrela-puji-perjuangan-pemain-dyz.webp
Timnas Futsal Putri ke Semifinal SEA Games, Luis Estrela Puji Perjuangan Pemain
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/14/pencak_silat.jpg
Pencak Silat Indonesia Bekuk Singapura, Tambah Medali Emas ke-36 di SEA Games 2025!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement