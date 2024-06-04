Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kata-Kata Kylian Mbappe Setelah Resmi Gabung Real Madrid: Hala Madrid!

Ramdani Bur , Jurnalis-Selasa, 04 Juni 2024 |02:59 WIB
Kata-Kata Kylian Mbappe Setelah Resmi Gabung Real Madrid: Hala Madrid!
Kylian Mbappe resmi gabung Real Madrid. (Foto: REUTERS)
A
A
A

KYLIAN Mbappe buka suara setelah resmi dikontrak Real Madrid hingga 5 tahun ke depan. Ia mengaku bahagia dapat membela klub yang sejak kecil menjadi idolanya.

“Mimpi yang menjadi kenyataan. Saya bahagia dan bangga dapat bergabung bersama tim impian saya, Real Madrid,” kata Kylian Mbappe, mengutip dari akun X Fabrizio Romano, @FabrizioRomano.

Kylian Mbappe resmi gabung Real Madrid. (Foto: Laman resmi Real Madrid)

(Kylian Mbappe resmi gabung Real Madrid. (Foto: Laman resmi Real Madrid)

“Takkan ada yang mengerti betapa bahagianya saya sekarang. Tak sabar bertemu Anda para Madridistas (sebutan untuk suporter Real Madrid), dan terima kasih untuk dukungan yang luar biasa. Hala Madrid (Come On Real Madrid),” lanjut Kylian Mbappe.

Kylian Mbappe Gabung Real Madrid dengan status bebas transfer. Ia pindah setelah kontraknya bersama Paris Saint-Germain (PSG) berakhir pada 30 Juni 2024.

Karena itu, Real Madrid bak mendapatkan durian runtuh. Sebab, skuad asuhan Carlo Ancelotti ini mendapatkan penyerang nomor satu duniadengan status bebas transfer.

Kehadiran bomber 25 tahun ini otomatis mempertajam lini depan Real Madrid. Sebelum Kylian Mbappe mendarat di Santiago Bernabeu, Los Blancos -julukan Real Madrid- telah memiliki tiga mesin gol atas nama Rodrygo Goes, Jude Bellingham dan Vinicius Jr.

Halaman:
1 2
      

