HOME BOLA LIGA INDONESIA

Avirista Midaada , Jurnalis-Selasa, 04 Juni 2024 |02:01 WIB
Ali Rifki terpilih sebagai Koordinator Presidium Aremania. (Foto: Avirista Midaada/MPI)
MALANG – Mantan Manajer Arema FC, Ali Rifki terpilih sebagai Koordinator Presidium Aremania. Ia terpilih usai mendapatkan 150 suara dalam Musyawarah Nasional (Munas), yang digelar di UMM Dome, Malang, pada 1-2 Juni 2024 kemarin.

Ali Rifki terpilih dengan perolehan 150 suara, mengalahkan Sam Teddy dari Aremania Lawang dengan perolehan 117 suara. Sedangkan, Sam Prayogi dari Oro-oro Dowo meraih 26 suara, Sam Simon Gadingkasri meraih 22 suara.

Berikutnya, disusul oleh Sam Inos Mergosono dengan 9 suara, Sam Bagus Gadang dengan 6 perolehan suara, Sam Anwar Batu dengan 5 suara, Rudi Topez Bareng meraih 1 suara, serta satu calon koordinator presidium Septiana Dini, yang tidak memperoleh suara sama sekali.

Komite Eksekutif (Exco) PSSI Arya Sinulingga mengapresiasi penyelenggaraan Munas Aremania yang digelar dua hari sejak Sabtu (1/6/2024) dan Minggu (2/6/2024). Bagi Arya, momen ini menjadi momen persatuan Aremania di beberapa daerah, termasuk di internal Malang sendiri.

Munas Aremania (Avirista Midaada/MPI)

"Kalau nggak begini akan susah, Arema akan seperti kompetisi kemarin. Kalau bersatu kini kompetisi berikutnya Arema akan jadi baik, karena support dari suporternya akan menyatu," kata Arya Sinulingga, saat Munas Aremania, pada Sabtu (1/6/2024).

Arya juga menjelaskan, bila Aremania menjadi organisasi suporter ke-9 yang terdaftar di PSSI dari beberapa organisasi suporter yang sudah berbadan hukum. Ia ingin dari pendaftaran legalitas secara hukum, suporter juga bisa mengambil dari prosesnya.

