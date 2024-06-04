Advertisement
HOME BOLA LIGA SPANYOL

Kata-Kata Indah Cristiano Ronaldo untuk Kylian Mbappe Usai Resmi Gabung Real Madrid

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Selasa, 04 Juni 2024 |20:48 WIB
Kata-Kata Indah Cristiano Ronaldo untuk Kylian Mbappe Usai Resmi Gabung Real Madrid
Cristiano Ronaldo dan Kylian Mbappe kala berlaga. (Foto: UEFA)
A
A
A

KATA-kata indah Cristiano Ronaldo untuk Kylian Mbappe usai resmi gabung Real Madrid curi perhatian. Mbappe sendiri diketahui baru saja diumumkan secara resmi gabung Real Madrid usai meninggalkan klub raksasa Prancis, Paris Saint-Germain (PSG).

Setelah berkali-kali menemui jalan buntu, Kylian Mbappe akhirnya resmi berlabuh ke klub impiannya, Real Madrid. Hal itu dikonfirmasi setelah Los Blancos -julukan Real Madrid- mengumumkan sang pemain sebagai rekrutan barunya melalui akun Instagram resmi klub.

Kylian Mbappe

"Real Madrid CF dan Kylian Mbappe telah mencapai kesepakatan di mana dia akan menjadi seorang pemain Real Madrid untuk lima musim ke depan,” tulis El Real dalam unggahan resmi tim.

Kylian Mbappe mengumumkan bahwa ia akan meninggalkan Paris Saint-Germain pada awal Mei 2024. Kini, ia resmi mendarat ke Santiago Bernabeu secara gratis.

Mbappe juga dikabarkan merelakan gajinya turun, lebih rendah dengan yang ia terima di PSG. Meski begitu, ia diprediksi tetap akan menjadi pemain dengan gaji tertinggi di Real Madrid dengan pendapatan sekira 15 juta euro hingga 20 juta euro per tahun.

Sebagai pemain yang telah memimpikan bergabung ke Real Madrid sejak lama, Kylian Mbappe mengaku senang dengan mimpinya yang menjadi kenyataan.

“Mimpi yang menjadi kenyataan, senang dan bangga bisa bergabung dengan klub impian saya @realmadrid. Tidak ada yang bisa mengerti betapa bersemangatnya saya saat ini. Tidak sabar untuk bertemu kalian, Madridistas, dan terima kasih atas dukungan kalian yang luar biasa. Hala Madrid!” tulis Kylian Mbappe.

Halaman:
1 2
      
