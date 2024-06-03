Penyebab Sacha Deighton Satu-satunya Pemain Keturunan yang Gagal Perkuat Timnas Indonesia U-20 di Toulon Cup 2024

PENYEBAB Sacha Deighton menjadi satu-satunya pemain Keturunan yang gagal memperkuat Timnas Indonesia U-20 di Toulon Cup 2024 akan diulas Okezone. Pelatih Timnas Indonesia U-20, Indra Sjafri, membawa sekira 43 pemain dalam pemusatan latihan yang dilakukan timnya di Italia dan Prancis.

Pemusatan latihan di Italia, tepatnya di Kota Como, dilakukan sebagai persiapan Timnas Indonesia U-20 ambil bagian di Toulon Cup 2024 yang digelar di Prancis pada 3-16 Juni 2024. Dari 43 pemain yang dibawa Indra Sjafri, sembilan di antaranya berstatus pemain Keturunan.

(Sacha Deighton, satu-satunya pemain keturunan yang dicoret jelang Toulon Cup 2024. (Foto: Instagram/@sacha_deighton)

Mereka ialah Dion Markx (Bek Tengah/NEC Nijmegen), Jens Raven (Penyerang/Dordrecht), Tim Geypens (Fullback Kiri/FC Twente-Heracles), Mauresmo Hinoke (Winger Kiri/Dordrecht), Sam Yvel (Gelandang Serang/NAC Breda) dan Sacha Deighton (Fullback kanan/VVV Venlo).

Kemudian ada juga Meshaal Hamzah (bek tengah/Persija Jakarta), Jik Da-bin (gelandang/ASIOP) dan Welber Jardim (fullback/Sao Paulo). Untuk enam nama yang disebut Pertama (kecuali Jens Raven), menjadikan Toulon Cup 2024 sebagai ajang kepantasan mereka memperkuat Timnas Indonesia U-20.

Jika tampil apik bersama Timnas Indonesia U-20, mereka bakal dinaturalisasi untuk mendapatkan pasor Indonesia. Sementara jika sebaliknya yakni tampil buruk, mereka dapat mengucapkan salam Perpisahan seperti yang dialami Jim Croque pada 2022.

H-1 jelang pertandingan, Indra Sjafri mengumumkan kepada khalayak 26 pemain yang dibawa untuk mentas di Toulon Cup 2024. Dari 26 pemain itu, ada satu pemain Keturunan yang tidak disertakan.