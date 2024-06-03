Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jadwal Kualifikasi Piala Dunia 2026: Indonesia vs Irak, Streaming di RCTI+ SuperApp

Tim Okezone , Jurnalis-Senin, 03 Juni 2024 |16:50 WIB
Jadwal Kualifikasi Piala Dunia 2026: Indonesia vs Irak, Streaming di RCTI+ SuperApp
Dukung Timnas Indonesia vs Timnas Irak lewat streaming RCTI+! (Foto: MNC Media)
A
A
A

Tim nasional (Timnas) sepakbola Indonesia akan kembali melanjutkan perjuangannya pada kualifikasi babak ke-2 zona Asia melawan Irak pada Kamis, 6 Juni 2024. Pertandingan ke-5 pada babak kualifikasi kedua ini akan diselenggarakan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta.

Saat ini Timnas berada di peringkat dua grup F di bawah Irak dengan poin 7, hasil dari dua kali menang, satu kali seri dan satu kali kalah. Pada dua laga tersisa, Timnas juga akan bertanding melawan Filipina pada pertandingan terakhir. Untuk dapat lolos ke tahap selanjutnya, Timnas Indonesia setidaknya membutuhkan satu kemenangan lagi dari dua laga tersisa.

Timnas Indonesia

Pertandingan Indonesia vs Irak ini dapat ditonton secara live streaming di RCTI+ SuperApp, Kamis, 6 Juni 2024 mulai pukul 15.00 WIB.

Dapatkan update tentang Piala Dunia 2026 hanya di aplikasi RCTI+ SuperApp. Download Aplikasi RCTI+ SuperApp di appstore atau playstore untuk dapatkan informasinya. Semua pertandingan ini dapat di tonton melalui live streaming di RCTI+ SuperApp.

Aplikasi RCTI+ merupakan superapps yang menghadirkan ribuan hiburan dalam satu genggaman. RCTI+ menyajikan program acara terbaik berkolaborasi dengan RCTI, MNCTV, GTV, iNews. Selain nonton, di RCTI+ SuperApp ada fitur berita yang update setiap waktu, fitur musik hingga fitur untuk mendengarkan podcast, ada juga fitur HOT+ yang mewujudkan mimpi menjadi konten kreator. RCTI+ SuperApp Satu Aplikasi Semua Hiburan.

(Wikanto Arungbudoyo)

      
