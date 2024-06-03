Jadwal Kualifikasi Piala Dunia 2026: Indonesia vs Irak, Streaming di RCTI+ SuperApp

Tim nasional (Timnas) sepakbola Indonesia akan kembali melanjutkan perjuangannya pada kualifikasi babak ke-2 zona Asia melawan Irak pada Kamis, 6 Juni 2024. Pertandingan ke-5 pada babak kualifikasi kedua ini akan diselenggarakan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta.

Saat ini Timnas berada di peringkat dua grup F di bawah Irak dengan poin 7, hasil dari dua kali menang, satu kali seri dan satu kali kalah. Pada dua laga tersisa, Timnas juga akan bertanding melawan Filipina pada pertandingan terakhir. Untuk dapat lolos ke tahap selanjutnya, Timnas Indonesia setidaknya membutuhkan satu kemenangan lagi dari dua laga tersisa.

Pertandingan Indonesia vs Irak ini dapat ditonton secara live streaming di RCTI+ SuperApp, Kamis, 6 Juni 2024 mulai pukul 15.00 WIB.

(Wikanto Arungbudoyo)