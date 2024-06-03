DPR RI Setujui Permohonan Naturalisasi Calvin Verdonk dan Jens Raven, Menpora Dito Optimistis Keduanya Bisa Main Lawan Irak!

JAKARTA – Menpora RI, Dito Ariotedjo, optimistis dua pemain keturunan, Calvin Verdonk dan Jens Raven bisa segera memperkuat Timnas Indonesia. Bahkan, keduanya diupayakan dapat berlaga di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia melawan Timnas Irak dan Timnas Filipina!

Dito optimistis setelah permohonan naturalisasi Calvin dan Jens disetujui oleh Komisi X DPR RI dan Komisi III DPR RI. Dengan persetujuan itu, ia makin percaya kedua pemain itu bisa membela Timnas Indonesia melawan Irak dan Filipina pada 6 serta 11 Juni 2024.

"Kami juga berharap nanti bisa mengejar pertandingan laga Irak maupun Filipina. Jadi potensinya sangat mungkin (Calvin dan Ravens membela timnas Indonesia melawan Irak dan Filipina)," kata Dito saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Senin (3/6/2024).

Pria berusia 33 tahun itu berkata, pihaknya akan bekerja sama dengan seluruh pihak agar permohonan Calvin dan Ravens dipercepat. Di sisi lain, Dito meyakini, PSSI telah mempersiapkan maksimal untuk melawan Irak dan Filipina.

"Persiapannya saya rasa PSSI sudah lakukan persiapan yang sangat maksimal. Saya rasa ini kan salah satu dari persiapan proses naturalisasi pemberian kewarganegaraan. Jadi ya kita berharap nanti hasilnya akan membanggakan," terang Dito.