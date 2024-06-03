18 Negara yang Dijagokan Lolos ke Babak Ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, Ada Timnas Indonesia!

SEBANYAK 18 negara yang dijagokan lolos ke babak Ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan diulas Okezone. Babak Ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan diikuti 18 negara.

Para peserta ini diambil dari tim-tim yang finis di posisi satu dan dua Grup A sampai I babak kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sejauh ini, sudah ada tujuh negara yang dipastikan lolos ke babak Ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, yakni Qatar, Jepang, Iran, Uzbekistan, Irak, Uni Emirat Arab dan Australia.

(Timnas Jepang sudah lolos ke babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. (Foto: REUTERS)

Hal itu berarti masih ada 11 slot tersisa yang diperebutkan 22 negara peserta babak kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sekadar diketahui, masih ada 22 negara yang berpeluang lolos ke babak Ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia

Namun, Okezone melihat ada 11 negara yang berpeluang lolos ke babak Ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, sekaligus menyusul tujuh negara yang lebih dulu menyegel tempat.

Sebanyak 11 negara yang dimaksud adalah India, Suriah, Kirgistan, Oman, Korea Selatan, China, Timnas Indonesia, Arab Saudi, Yordania, Bahrain dan Palestina. Lantas, bagaimana format babak Ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia?

Babak Ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia kembali menggunakan format grup. Sebanyak 18 negara dibagi ke dalam tiga grup, yang mana masing-masing grupnya berisikan enam negara.