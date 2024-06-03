5 Penyerang Ganas Liga Italia yang Bakal Dihadapi Jay Idzes di Serie A 2024-2025, Nomor 1 Lautaro Martinez!

Berikut 5 penyerang ganas Liga Italia yang bakal dihadapi Jay Idzes di Serie A 2024-2025. (Foto: Instagram/@jayidzes)

SEBANYAK 5 penyerang ganas Liga Italia yang bakal dihadapi Jay Idzes di Serie A 2024-2025 akan diulas Okezone. Bek Timnas Indonesia Jay Idzes baru saja mengantarkan Venezia FC promosi ke Serie A 2024-2025.

Kepastian itu didapat setelah Venezia FC menang 1-0 atas Cremonese di final playoff promosi yang berlangsung Senin (3/6/2024) dini hari WIB. Berhubung promosi ke kasta teratas sepakbola Italia musim depan, Jay Idzes bakal dihadapkan dengan penyerang-penyerang top yang tersebar di sejumlah klub Serie A. Lantas, siapa saja penyerang yang dimaksud?

Berikut 5 penyerang ganas Liga Italia yang bakal dihadapi Jay Idzes di Serie A 2024-2025:

5. Romelu Lukaku (AS Roma)





Romelu Lukaku tampil ganas bersama AS Roma di semua kompetisi pada 2023-2024. Dari 47 pertandingan, penyerang Timnas Belgia ini mengemas 21 gol.

Khusus di Liga Italia 2023-2024, Lukaku mencetak 13 gol dari 32 pertandingan. Melihat impresifnya catatan di atas, Lukaku kemungkinan mendapatkan Kontrak permanen dari AS Roma, klub yang meminjamnya dari Chelsea.

4. Marcus Thuram (Inter Milan)





Marcus Thuram merupakan salah satu kunci Inter Milan menjadi juara Liga Italia 2023-2024. Dari 35 laga Liga Italia 2023-2024 bersama Inter Milan, anak pesepakbola legenda Lilian Thuram ini mencetak 13 gol dan 13 assist.

Jika dilihat statistik di seluruh kompetisi, Marcus Thuram mencetak 15 gol dan 14 assist dari 46 pertandingan bareng Nerazzurri -julukan Inter Milan.