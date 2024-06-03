Breaking News: Venezia FC Promosi ke Serie A 2024-2025 Usai Menang 1-0 atas Cremonese di Final Playoff

VENEZIA FC memastikan diri promosi ke Serie A 2024-2025. Kepastian itu terjadi usai Leoni Alati (julukan Venezia FC) berhasil mengakahkan Cremonese di final playoff.

Bermain tanpa gol di leg pertama, Venezia FC menang tipis 1-0 di leg kedua. Gol tunggal dari Christian Gytkjaer membawa Venezia meraih kemenangan di laga kali ini.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Pertandingan dimulai dengan tempo sedang. Cremonese terlihat berambisi untuk segera mencetak gol cepat ke gawang Venezia.

Namun, usaha mereka di menit-menit awal masih terbentur pertahanan rapat para pemain lawan. Cremonese terus berusaha melakukan penguasaan bola sambil mengintip peluang.

Memasuki menit ke-24, Venezia memberikan kejutan dengan memimpin lebih dulu. Christian Gytkjaer membawa Leoni Alati unggul lebih dulu. Skor 1-0 bertahan sampai jeda.