JAKARTA – Link live streaming Timnas Indonesia vs Timnas Tanzania sore ini, Minggu (2/6/2024), bisa diklik di akhir artikel ini. Pertandingan itu dijadwalkan berlangsung pukul 16.00 WIB.

Timnas Indonesia akan menghadapi Timnas Tanzania di Stadion Madya Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta. Duel itu digelar dalam rangka persiapan menjelang dua matchday terakhir Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Laga Timnas Indonesia vs Timnas Tanzania itu merupakan permintaan langsung dari pelatih Shin Tae-yong. Pria asal Korea Selatan itu ingin mengukur kesiapan pemain sekaligus pemanasan jelang melawan Timnas Irak (6 Juni) dan Timnas Filipina (11 Juni).

Shin sendiri tidak menargetkan kemenangan di laga ini. Ia tak peduli apakah Asnawi Mangkualam dan kawan-kawan mendapat hasil positif atau tidak.

“Untuk match, lebih penting meningkatkan performa dan uji coba fisik para pemain supaya bisa bermain lawan Irak dengan 90 menit penuh daripada melihat hasil,” kata Shin dalam konferensi pers.

Senada dengan Shin, Asnawi juga menyikapi laga ini sebagai pemanasan menuju pertandingan Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Sebab, dua laga ke depan sangat penting buat skuad Garuda.