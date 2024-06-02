Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Anggota Exco PSSI Sekaligus CEO Barito Putera Hasnuryadi Sulaiman Berbagi Kebahagiaan dengan Anak Yatim Tepat di Hari Lahir Pancasila

Ramdani Bur , Jurnalis-Minggu, 02 Juni 2024 |06:18 WIB
Anggota Exco PSSI Sekaligus CEO Barito Putera Hasnuryadi Sulaiman Berbagi Kebahagiaan dengan Anak Yatim Tepat di Hari Lahir Pancasila
CEO Barito Putera Hasnuryadi Sulaiman berbagi kebahagiaan bersama para anak yatim. (Foto: Barito Putera)
A
A
A

ANGGOTA Exco PSSI sekaligus CEO Barito Putera Hasnuryadi Sulaiman berbagi kebahagiaan dengan anak yatim tepat di hari lahir Pancasila pada Sabtu, 1 Juni. Didampingi sejumlah pemain Barito Putera, Hasnuryadi Sulaiman mengajak rombongan anak yatim berbelanja kebutuhan di salah satu mall di Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

Tak ada alasan spesifik bagi anggota Komisi X DPR RI ini tiba-tiba mengajak anak yatim bebas berbelanja kebutuhan, mulai dari kebutuhan sekolah dan kebutuhan pokok. Bang Hansur -sapaan akrab Hasnuryadi Sulaiman- yang berniat maju sebagai Calon Gubernur Kalimantan Selatan itu mengakui sekadar ingin mengobati rindunya kepada mendiang kedua orangtuanya, H Abdussamad Sulaiman HB dan Hj Nurhayati.

CEO Barito Putera Hasnuryadi mengajak anak yatim berbelanja. (Foto: Baritp Putera)

(CEO Barito Putera Hasnuryadi mengajak anak yatim berbelanja. (Foto: Barito Putera)

Kerinduan yang diobatinya dengan memberikan perhatian dan kebahagiaan bagi anak-anak yatim di sejumlah panti asuhan, maupun yang tinggal di rumah-rumah warga.

"Perasaan saya bercampur aduk antara terharu dan senang. Terutama, saat mereka riang gembira berpencaran mencari barang yang mau dibelinya," kata Bang Hasnur.

Bang Hasnur dalam kesempatan ini ingin memberikan dua pesan. Pertama, untuk memuliakan dan membuat mereka bahagia. Kedua, untuk memberi semangat mereka agar lebih tegar menjalani hidup, meskipun tanpa kehadiran kedua orang tuanya.

"Padahal, di antara mereka itu ada yang belum pernah melihat wajah kedua orangtuanya," kata Bang Hasnur.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
