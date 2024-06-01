Timnas Indonesia vs Timnas Tanzania: Pelatih Hemed Morocco Tak Peduli Timnya Pernah Dipermalukan Garuda

JAKARTA – Tim Nasional (Timnas) Tanzania tercatat kalah di pertemuan pertamanya dengan Timnas Indonesia. Kini kedua tim akan saling berjumpa lagi dan jelang laga tersebut, pelatih Timnas Tanzania, Hemed Morocco, tak terlalu peduli dengan hasil buruk di laga sebelumnya.

Ya, Timnas Tanzania akan berhadapan dengan Indonesia dalam laga persahabatan. Tim asal Afrika itu akan mencicipi bermain lawan Indonesia di Stadion Madya, Jakarta pada Minggu (2/6/2024) besok.

Secara statistik, ini merupakan pertemuan kedua bagi Timnas Tanzania dan Indonesia. Sebelumnya, Taifa Stars -julukan Tanzania- sudah pernah merasakan kekalahan dari Timnas Indonesia (1-3) dalam sebuah laga persahabatan pada 14 September 1997.

Hemed Suleiman mengatakan tidak peduli dengan catatan negatif timnya saat bertemu Timnas Indonesia. Menurutnya, pertandingan kali ini akan berbeda karena merupakan bagian dari persiapan menjelang Kualifikasi Piala Dunia 2026.

“Kami datang ke sini hanya untuk bertanding. Laga ini bermanfaat untuk kedua pihak sebagai persiapan kualifikasi piala dunia. Laga ini penting bagi kami dan mereka,” kata Suleiman kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia, Sabtu (1/6/2024).