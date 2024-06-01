Prediksi Line Up Timnas Indonesia vs Tanzania di Laga Uji Coba 2024: Malik Risaldi Bakal Debut?

PREDIKSI line-up Timnas Indonesia vs Tanzania di laga coba 2024 menarik untuk diulik. Sebab pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong pasti akan mencoba berbagai hal dalam pertandingan yang akan digelar di Stadion Madya, Senayan, Jakarta, pada Minggu 2 Juni 2024 pukul 16.00 WIB.

Ya, laga melawan Tanzania merupakan sebuah laga pemanasan sebelum Timnas Indonesia memainkan dua laga terakhir di Grup F babak kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Tepatnya Garuda akan melawan Irak (6 Juni 2024) dan Filipina (11 Juni 2024).

Kabar baiknya kedua laga tersebut akan dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK). Jadi, harapan Timnas Indonesia yang membutuhkan tambahan 3 poin lagi untuk mengunci tiket ke babak ketiga pun terbuka cukup lebar.

Tak heran STY kini tengah menyiapkan Timnas Indonesia sebaik mungkin agar bisa merebut kemenangan saat melawan Irak dan Filipina. Laga melawan tim asal Afrika, Tanzania menjadi salah satu contoh usaha yang tengah dilakukan pelatih asal Korea Selatan itu.

Sebelumnya saat konferensi pers jelang Timnas Indonesia vs Tanzania, Shin Tae-yong menegaskan hasil bukalah fokus utamanya. Ia menggelar laga uji coba karena ingin melihat bagaimana performa dan fisik anak buahnya.

“Untuk pertandingan besok, tentunya lebih penting meningkatkan performa dan sebagai uji coba fisik para pemain agar bisa bermain melawan Irak dengan 90 menit penuh. Daripada melihat hasil besok seperti apa,” kata Shin Tae-yong di konferensi pers jelang Timnas Indonesia vs Tanzania.

Jadi, ada peluang Shin Tae-yong takkan menurunkan kekuatan terbaiknya saat melawan Tanzania nanti. Sebab ia diprediksi akan mencoba sejumlah strategi.