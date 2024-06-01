Advertisement
Okezone.com
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Ini Alasan Menpora Dito Ariotedjo Optimis Timnas Indonesia Tembus ke Babak Ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Sabtu, 01 Juni 2024 |02:02 WIB
Ini Alasan Menpora Dito Ariotedjo Optimis Timnas Indonesia Tembus ke Babak Ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia
Menpora Dito Ariotedjo. (Foto: Andhika Khoirul/MPI)
A
A
A

JAKARTA – Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Menpora RI), Dito Ariotedjo, optimis Timnas Indonesia bakal lolos ke babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Pasalnya ia melihat persiapan yang dilakukan oleh pasukan Shin Tae-yong sudah sangat matang.

Seperti diketahui, Timnas Indonesia akan menjalani dua pertandingan sisa Grup F putaran kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Skuad Garuda menantang Irak pada Kamis (6/6) dan Filipina pada (11/6) mendatang di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta.

Dua laga ini merupakan laga yang penting bagi Timnas Indonesia karena akan menentukan nasib mereka. Namun, Skuad Garuda punya keuntungan karena memainkan dua pertandingan penting itu di markasnya sendiri.

Terlebih, Skuad Garuda memiliki peluang sangat besar untuk melaju ke putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 sekaligus otomatis lolos Piala Asia 2027. Pasukan Shin Tae-yong hanya butuh satu kemenangan pada laga kontra Irak dan Filipina.

Sesi latihan Timnas Indonesia

Menatap laga penting itu, Timnas Indonesia sendiri telah mematangkan persiapannya dengan menggelar latihan perdana pada Selasa (28/5/2024) lalu. Menpora Dito yakin Skuad Garuda bisa meraih hasil manis kala melawan Irak dan Filipina karena menilai persiapan anak asuh Shin Tae-yong yang maksimal.

“Ini kan sebenarnya kita harus mencari satu menang minimal untuk bisa lolos ke putaran ketiga (babak Kualifikasi Piala Dunia 2026),” kata Menpora Dito kepada wartawan termasuk MNC Portal Indonesia, dikutip Sabtu (1/6/2024).

Halaman:
1 2
      
