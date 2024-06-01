Advertisement
LIGA INDONESIA

Seleksi Terbuka Borneo FC U-16 Diikuti 144 Peserta, Cari Bibit Unggul Pesepakbola Indonesia!

Ramdani Bur , Jurnalis-Sabtu, 01 Juni 2024 |15:18 WIB
Seleksi Terbuka Borneo FC U-16 Diikuti 144 Peserta, Cari Bibit Unggul Pesepakbola Indonesia!
Seleksi Borneo FC diikuti 144 peserta. (Foto: Borneo FC)
SELEKSI terbuka Borneo FC U-16 digelar di Stadion Mulawarman, Bontang, Kalimantan Timur pada 1 dan 2 Juni 2024. Tercatat, sebanyak 144 peserta bersaing mendapatkan tempat memperkuat Borneo FC untuk mentas di ajang Elite Pro Academy (EPA) U-16.

Demi melancarkan proses seleksi, Borneo FC menggandeng PT Pupuk Kalimantan Timur (Pupuk Kaltim) yang berkomitmen mendukung pembinaan generasi di bidang olahraga sepakbola. Direktur Keuangan dan Umum Pupuk Kaltim Qomaruzzaman, mengungkapkan hal ini wujud kontribusi Pupuk Kaltim terhadap industri sepakbola sekaligus memfasilitasi bibit atlet berbakat Kota Bontang agar memiliki peluang untuk berkiprah di kancah sepakbola nasional.

Selain juga kesinambungan, dukungan terhadap Borneo FC sebagai tim kebanggaan Kalimantan Timur, di mana Pupuk Kaltim selama dua musim juga telah menjadi sponsor utama tim Pesut Etam berlaga di level sepakbola tertinggi Indonesia. Melalui seleksi U-16 Borneo FC Academy, Pupuk Kaltim berkomitmen untuk menggiatkan kembali pembinaan sepak bola usia muda di Kota Bontang dan Kalimantan Timur, agar makin banyak talenta muda berbakat yang terfasilitasi untuk berkiprah secara profesional.

“Seleksi ini menjadi peluang bagi generasi sepakbola berbakat di Kota Bontang, dengan memberikan kesempatan berproses melalui kesinambungan pembinaan dan ke depannya mampu menjadi pemain professional,” kata Qomaruzzaman.

Menurut dia, upaya untuk menggenjot pembinaan sepak bola usia muda sudah menjadi target utama Pupuk Kaltim sejak mulai bersinergi dengan Borneo FC. Ditambah latar belakang skema pembinaan yang selama ini dijalankan, terbukti sukses melahirkan banyak pemain andal pasca-diasah di akademi.

Maka dengan seleksi ini, diharap akan semakin tumbuh talenta baru sepak bola melalui wadah pembinaan terbaik Borneo FC, agar nantinya generasi pesepakbola andal professional bisa lahir dari Bontang dan Kalimantan Timur secara umum.

“Kami yakin dengan kerja sama yang baik antara seluruh elemen, kita dapat melahirkan pemain berbakat yang akan mengharumkan nama Bontang maupun Kalimantan Timur di kancah nasional hingga internasional di bidang sepak bola professional,” lanjut Qomaruzzaman.

Dirinya pun berpesan agar para peserta bisa memanfaatkan kesempatan ini dengan baik, serta menunjukkan semangat dan sportivitas melalui kemampuan yang dimiliki. Kata dia, sepakbola bukan hanya berbicara kompetisi, tapi juga tentang membangun karakter, kerjasama tim, disiplin dan semangat juang tinggi. Oleh karena itu, kesempatan ini dapat menjadi ajang pembelajaran dan pengembangan diri para peserta untuk berproses dalam menggapai cita-cita yang diharapkan.

