Tinggalkan Persija Jakarta, Maman Abdurrahman dan Tony Sucipto Pamitan kepada Jakmania di JIS

JAKARTA – Persija Jakarta ditinggalkan dua pemain legendanya, yakni Maman Abdurrahman dan Tony Sucipto di akhir musim 2023-2024 ini, Mereka pun berpamitan kepada Jakmania –suporter Persija– saat mengikuti ajang RCTI Premium Sports di Jakarta International Stadium (JIS).

Sebagaimana diketahui, Persija ambil bagian dalam RCTI Premium Sports 2024 yang berlangsung dua hari pada Kamis (30/5) dan Minggu (2/6) mendatang. Selain mereka, ada tiga klub lainnya yakni PSIS Semarang serta dua klub asal Malaysia, Selangor FC dan Sabah FC.

Persija sukses menembus partai final RCTI Premium Sports 2024 usai menumbangkan PSIS Semarang di Jakarta International Stadium (JIS), Kamis (30/5/2024) malam WIB. Macan Kemayoran memastikan tiket final usai kalahkan PSIS Semarang dengan skor tipis 1-0 lewat gol Akbar Arjunsyah.

Pertandingan ini sekaligus menjadi pertandingan terakhir Maman dan Tony bersama Persija. Nama mereka pun menggema di JIS selepas pertandingan. Kelompok suporter Persija, The Jakmania, memberikan apresiasinya kepada dua legenda Macan Kemayoran.

Maman yang telah membela Persija sejak musim 2015 menyampaikan salam perpisahan menyentuh kepada The Jakmania yang hadir langsung ke stadion. Meski sudah dipastikan tidak akan membela Macan Kemayoran, tapi dia memastikan akan tetap mendukung Persija.

“Dalam sepakbola datang dan pergi hal biasa. Yang tetap bertahan adalah pendukung setianya. Dan malam ini saya jadi bagian dari kalian,” kata Maman, Kamis (30/5/2024).

“Terima kasih untuk Persija yang sudah percaya kepada saya di usia yang tak muda tapi begitu mengapresiasi, mempercayakan saya selalu berada di dalam tim,” lanjutnya.